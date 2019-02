lle feiern, geändert hat sich wenig

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sie wollten nicht nur das Design verbessern. Den Begriff gab es vor 100 Jahren so gar nicht. Sie träumten zuerst von einer besseren Welt, die sich durch neue Schönheit der Dinge auszeichnen würde.

Handwerk und Kunst sollten sich vereinen zu einer neuen Form, ja zur Lebensphilosophie werden. Damals, der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, das erste Mal im vergangenen Jahrhundert lag Europa in Trümmern. Warum sollte sich nicht der Mensch verändern, anders leben wollen als bisher? Frei von den Wülsten der Gründerzeit und der ornamentalen Überladung des Jugendstils. Die Lehrer und Studenten des Bauhauses stellten damals neue Gestaltungsregeln auf: Form folgt Funktion. Schönheit entsteht durch Sachlichkeit. Weg mit allem Überflüssigen! Keine Schnörkel mehr auf Tapeten, Gardinen und Geschirr. Das Einfache, nicht das Schlichte, ist das Schöne und ist für alle da.

Das Bauhaus, die umfassendste Gestaltungs-Schule unserer Zeit, wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Gefeiert und erinnert wird nun vielerorts, die Akademie der Künste in Berlin sieht sich in legitimer Erbschaft und ist bereits mittendrin. Das Landesmuseum für moderne Kunst in Frankfurt und Cottbus fasst die Idee größer. Es bereitet gemeinsam mit dem Institut für Neue Industriekultur Reisetagebücher vor, die Orte der „unbekannten Moderne“ vorstellen. Diese Reise reicht von der Siedlung „Klein Jerusalem“ in Forst an der Neiße über das frühere Musikheim in Frankfurt (Oder) bis hin zum Theater in Zielona Gora (Grünberg). Und in der Galerie Bernau untersucht man die Geschichte der Gewerkschaftsschule vor Ort von ihrer Gründung im Jahre 1928 über die Nutzung im Nationalsozialismus bis zu DDR-Zeiten. Es scheint typisch deutsch, dass sowohl in der Nachkriegsbundesrepublik als auch in der DDR anfangs die Idee des Bauhauses nicht weitergeführt wurde. Waren die vielen USA-Emigranten den Ostfunktionären verdächtig, so zog sich die Nachkriegsgesellschaft des Westens in alte Beschaulichkeit zurück. Aber war der Mensch nicht schon immer ein Individualist, der gern das Sofa-Kissen knickt und in Möbeln wohnt, die seinem Geschmack und Geldbeutel entsprechen? Haben wir nicht alle ein klein wenig Romantik in uns, ein bisschen Barock, das uns größer macht? Dennoch hat das Bauhaus auch Utopien hinterlassen. Die Industrialisierung hat die Form längst zu etwas Elitärem gemacht. Das Ästhetische ist einfach zu teuer. Die Gestaltung verlangt dort kulturpolitischen Einfluss, wo der Markt sich austobt. Zu selten ist in den letzten Jahren anspruchsvolle öffentliche Baukultur entstanden. Und eine weitere Komponente, die die Bauhäusler nicht kannten, kommt hinzu: die ökologische. Der Natur nicht mehr entnehmen als wir zurückgeben können. Es klingt nach viel Arbeit.