Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Institutionen, wie die Bernauer Wohnungsbaugesellschaft Wobau oder die Stadt, erhalten nun ebenfalls ihre gezahlten Altanschließerbeiträge vom Wasser- und Abwasserverband Panke/Finowwieder.Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Ende Januar macht es möglich.

Einmal im Jahr tritt Sören-Ole Gemski, Vertreter der Stadt Bernau im Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow, vor die Stadtverordnetenversammlung, um Rechenschaft über die Arbeit des WAV abzulegen. „Der Verband segelt mittlerweile in ruhigem Fahrwasser - zumindest, was die politischen Auseinandersetzungen betrifft“, schätzt der Vorsitzende des Verbandsausschusses ein. Ende 2018 sei die sogenannte Altanschließerproblematik zum Abschluss gebracht worden. Offen wären lediglich noch weniger als zehn Fälle von privaten Beitragszahlern, die möglicherweise nicht mehr geklärt werden könnten, weil die Adressaten für die Rückzahlungen nicht aufzufinden seien. „Daneben gibt es noch eine bestimmte Anzahl offener juristischer Auseinandersetzungen in diesem Bereich. Es sind zurzeit noch 45 Klagen gegen Abwasserbescheide gerichtlich anhängig, davon sind 15 mit Vermerk „Altanschließer“ gekennzeichnet“, erklärt Gemski vor den Stadtverordneten.

Bislang erhielten nur Privatleute ihre Altanschließerbeiträge zurück. Doch jetzt, nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von Ende Januar, haben auch sogenannte institutionelle Beitragszahler Anspruch auf Rückerstattung. Den WAV Panke/Finow überrascht die Entscheidung nicht. Seit 2016 hat er in seinen Wirtschaftsplänen die Mittel für die Rückzahlung dieser Beiträge eingestellt. „Die Rückabwicklung kann abhängig vom Zeitpunkt der Veröffentlichung des Urteilstextes 2019 kurzfristig erfolgen“, sagt Sören-Ole Gemski. Im Bereich des Verbandes beträfe das etwa 270 Fälle mit einer Größenordnung von etwa 6,5 Millionen Euro.

Insgesamt habe der Verband „sehr erfolgreiche Wirtschaftsjahre hinter sich gebracht“, lobt der Vorstandsvorsitzende. Im gesamten Verbandsgebiet werden zurzeit rund 45 700 Einwohner mit Trinkwasser versorgt. Die Trinkwasserfördermenge beträgt 2,140 Millionen Kubikmeter im Jahr. Mit 12 322 Trinkwasserhausanschlüssen betrage der Anschlussgrad im WAV 99,5 Prozent. Der Anschlussgrad bei Abwasserhausanschlüssen liege bei 95 Prozent. In den verbandsangehörigen Kommunen Bernau, Biesenthal, Melchow und Rüdnitz gibt es noch 2754 Sammelgruben und Hauskläranlagen.

„Eine wichtige Aufgabe der nächsten Zeit besteht in der Erneuerung der Abwasserdruckleitung von Bernau nach Schönerlinde. In Anbetracht des zu erwartenden weiteren Bevölkerungszuwachses der Stadt Bernau in den nächsten Jahren wird es statt eines 500-er einen 600-er Querschnitt geben“, kündigt Gemski an.

Was den Ende 2017 auf Initiative der Bürgerinitiative im Gebiet des WAV Panke/Finow und des Bündnis für Bernau gebildeten Beirat anbelangt, so seien Verband und Beirat „auf einem guten Weg, sich zusammenzuraufen“, ist Sören-Ole Gemski überzeugt. Doch nicht alle Mitglieder des Gremiums teilen diese Auffassung. So besteht seit langem die Forderung an den WAV, ein Abwasserkonzept für das Verbandsgebiet vorzulegen. Auf eine entsprechende Nachfrage im November 2018 antwortete Verbandsvorsteher Daniel Nicodem, das Abwasserkonzept 2017 bis 2021 sei inzwischen erstellt worden und liege zur Prüfung bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises. In einem Schreiben wenige Tage später verweigerte er eine Veröffentlichung des Papiers. „Da es sich um ein internes Arbeitspapier zwischen Verband, Geschäftsbesorger und der Unteren Wasserbehörde handelt, ist eine Veröffentlichung nicht vorgesehen“, teilte Nicodem mit. Die Bürgerinitiative könne aber gern Akteneinsicht beantragen.