„Es gibt auch schwarze Schafe bei den Vereinen“

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Vor einem möglichen Missbrauch der Vereinsförderung in Erkner hat der Fraktionsvorsitzende der CDU, Erik Nickel, gewarnt. „Es gibt auch schwarze Schafe“, sagte er im Hauptausschuss und mahnte mehr Kontrolle über die Verwendung der Mittel an. Der Hauptausschuss beschloss den Verteilungsvorschlag der Verwaltung nach kurzer Debatte einstimmig, also auch mit einem Ja von Nickel. Wie seit Jahren vergibt die Stadt knapp 40 000 Euro an Vereine, Selbsthilfegruppen und Initiativen. Dafür gibt es eine eigene Richtlinie.

Bürgermeister Henryk Pilz reagierte auf Nickels Kritik. Es gebe zahlreiche Kontrollmechanismen. „Die Vereine stöhnen eher über die Nachweispflichten.“ Andrea Pohl von der Linken kritisierte Nickel. Sie finde es nicht gut, so etwas in den Raum zu stellen.

Ihr Fraktionskollege Michael Voges sieht ein anderes Problem. Vorgeblich diene das Geld der Förderung von Vereinsprojekten. „Sehr oft geht es im Verwendungszweck aber um Dinge wie Betriebskosten oder Absicherung der Vereinsarbeit“, sagte Voges. Als Eigentümer eines Gebäudes sei man aber verpflichtet, das Haus zu bewirtschaften, entgegnete ihm Wolfgang Trogisch von der SPD, der selbst Vorsitzender des Anglervereins Neuseeland ist. Der steht in diesem Jahr nicht auf der Förderliste. Sie umfasst 29 Antragsteller (siehe Kasten), zwei haben ihre Anträge zurückgezogen. Die Stadt legt wie jedes Jahr 1000 Euro für Härtefälle zurück, mit denen einem Verein auf Antrag auch kurzfristig geholfen werden kann.

Die Verteilung ist zwar schon beschlossen, aber das Geld kann erst ausbezahlt werden, wenn der Haushalt 2019 in Kraft ist. Nächste Woche soll er in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden.