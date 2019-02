Von der Kneipe in ein Haus mit 17 Nationen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das mit den Namen ist gar nicht so einfach. 98 Menschen aus 17 verschiedenen Nationen leben im Übergangswohnheim der Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) in der Hegelstraße. Siegmar Burdag hat sich vorgenommen, sie alle mit dem Namen ansprechen zu können. „Hallo Christel“, grüßt er eine Frau, die in einem der Räume bügelt. „So langsam kenne ich alle“, sagt der 56-Jähre.

Seit Februar ist Siegmar Burdag offiziell neuer Heimleiter. Er löst Carsten Rowald ab, der nun das Mehrgenerationenhaus in Erkner leitet. „Wir haben im Asylbereich umstrukturiert, um effizienter zu arbeiten und Qualität zu gewährleisten“, sagt Gefas-Vorstand Siegfried Unger. So habe es auch in der Migrationssozialarbeit in Erkner Wechsel gegeben.

Burdag, der zuletzt Bevollmächtigter verschiedener Lokale in Fürstenwalde war und es aktuell der des Veranstaltungsortes „Neue Welt“ ist, sei über sein ehrenamtliches Engagement bei der Tafel mit Unger in Kontakt gekommen. „Ich wollte mich beruflich weiterentwickeln und bin nun für die Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit im Haus verantwortlich“, sagt Burdag. Außerdem falle die Koordination der Sozialarbeiter in seinen Zuständigkeitsbereich. „Positiv ist, dass er mit der Stadt Fürstenwalde eng verbunden ist“, sagt wiederum Unger über seinen neuen Mitarbeiter.

Seit 2013 stellt die Gefas ihre Räume, die zuvor als Hauptgeschäftsstelle und Bildungsstätte genutzt worden waren, als Wohnheim für Asylsuchende zur Verfügung. Sie hat dafür einen Betreibervertrag mit dem Landkreis geschlossen. Inzwischen, so Unger, sei die Unterbringung von Asylbewerbern für den Verein ein Problem geworden. „Die Gefas hat ein Defizit“, sagt er. Hinzu kämen nicht geleistete Miet- und andere Zahlungen seitens des Kreises. „Daher stehen wir vor der Entscheidung, ob wir so noch lange mit dem Landkreis weitermachen.“ Seine diesbezüglichen Fragen habe er an Landrat Rolf Lindemann gerichtet; nun wartet Unger auf Antworten.

130 Menschen finden in dem dreistöckigen Bau Platz; die Belegungszahlen, sagt der Gefas-Vorstand, schwanken wöchentlich. Sowohl neue Flüchtlinge, auch durch Familienzusammenführung, als auch Menschen, die andere Unterkünfte wegen Fehlverhaltens verlassen mussten, kommen in der Hegelstraße unter. Dort findet einmal in der Woche ein von Ehrenamtlern organisierter Deutschkurs statt, außerdem zwei Projekte des Landkreises zur gesellschaftlichen Integration. So habe sich, erzählt Unger, eine „African Community“ (Afrikanische Gemeinschaft) gegründet, die die Gefas-Räume für ihre Treffen nutze. Letztes Mal war auch Siegmar Burdag mit dabei.