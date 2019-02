Spende fließt in Therapiebereich

MOZ

Strausberg/Bernau (MOZ) Als sie Ende 2018 bei der dm-Markt-Aktion „Herz zeigen“ gewann, war die Freude bei der Kindernachsorgeklinik in Bernau groß. Dank der Kundenabstimmung in den Filialen Strausberg und Hoppegarten gab es eine Spende von 1200 Euro. Jetzt konnten davon dringend benötigte Therapiematerialien für die Ergo- und Physiotherapie angeschafft werden, wie Claudia Wilke, Sprecherin des Hauses, mitteilte. Die Nachsorgeklinik zieht bis Ende 2020 nach Strausberg um. Der Spatenstich für den Neubau soll in diesem Frühjahr erfolgen. (red)

Spendenkonto: Kindernachsorgeklinik Berlin-Brandenburg, Sparkasse Barnim; IBAN: DE501705200030000098840/BIC: WELADED1GZE; Info-Tel. 033397 458633 (Claudia Wilke)