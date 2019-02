Gemeinsam unter einem Dach

Stippvisite in der Küche: Sebastian Schock vom Cateringanbieter schaut sich die moderne Ausstattung an. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Briesen (MOZ) Nur noch kleine Restarbeiten sind am Hortneubau in Briesen vonnöten. Die Arbeiterwohlfahrt hat als Träger den Schlüssel schon bekommen. Am Montag werden Kinder und Erzieher in ihr neues Domizil einziehen, das Platz für 100 Jungen und Mädchen aus dem Amt Odervorland bietet.

Großzügig und lichtdurchflutet – das ist der erste Eindruck, den Besucher bekommen, wenn sie das neue Hortgebäude an der Falkenberger Straße betreten. Es dominieren die „Gute Laune“-Farben Weiß, Lindgrün und Orange. Mit einigen Monaten Verzögerung ist das 1,3-Millionen-Euro-Projekt, das zu 75 Prozent aus Mitteln von Bund und Land über das Leader-Programm gefördert wurde, fertig. „Der anvisierte Finanzrahmen konnte eingehalten werden“, sagt Amtsdirektorin Marlen Rost auf Nachfrage.

Am Montag sollen Erzieher und Kinder ihr neues Domizil in Besitz nehmen. 100 Plätze bietet der 620 Quadratmeter große Neubau, den die Gemeinden Briesen, Berkenbrück und Jacobsdorf mitgetragen haben. Die Kinder sollen dort künftig gemeinschaftlich betreut werden und damit die bestehenden Kitas in ihrer Kapazität entlasten. Nur die Erstklässler werden weiterhin in ortsnahen Kindertageseinrichtungen untergebracht. „Auf die Gemeinsamkeit freuen wir uns sehr, das war unser größter Wunsch“, sagt Hausleiterin Antje Gerlach, die für den Einzug viel zu organisieren hatte. Bisher waren die Hortkinder auf mehrere Standorte verteilt.

Sebastian Schock von der Firma Dussmann, die die Vesperversorgung liefert, schaut sich vor Ort die moderne Küche an und macht letzte Absprachen. Die Küche ist mit allem ausgestattet, was man bracht: Backofen, Mikrowelle, Herd, Industriespüle, Teemaschine und Kühlgeräte. „Hier kann man auch Plätzchen backen oder Kochprojekte realisieren“, erklärt Antje Gerlach. Für den Nachmittagsimbiss werden von Dussmann nach individueller Anforderungsliste Speisen geliefert. Weniger süß, überwiegend regional und mehr Vollkornprodukte ist dabei die Devise. Die Auswahl erfolgt nach den Grundlagen der Deutschen Gesellschaft für Gesundheit.

Während Elektriker Marco Ulrich noch letzte Handgriffe an der Sicherheitsbeleuchtung, die bei Stromausfall einspringt, macht, säubern Erzieherin Mady Noack-Cyriax im Bewegungsraum die Geräte.

Die anderen Gruppenräume, die alle auf der Nordseite in Richtung Schulhof liegen und einen eigenen Fluchtweg haben, sind schon möbliert und eingeräumt. Dort können sich die Kinder nach Lust und Laune betätigen. Es gibt einen Werk-, Kreativ-, Rollenspiel-, Computer- und Hausaufgabenraum. In einem separaten Zimmer mit Fensterbänken können sich Kinder zurückziehen. Der großzügige Spielflur mit Oberlichtband und Holzbalken dominiert das Gebäude. Sanitärräume mit einer kindgerechten Behindertentoilette, Büro und Garderobe befinden sich auf der Bahnseite. Von dort aus ist auch der Eingang. Die Parkplätze vom angrenzenden Pendlerplatz können Eltern beim Abholen der Kinder kostenlos nutzen.

Der Spielplatz auf dem Schulgelände wird künftig nur noch zu den Öffnungszeiten des Hortes nutzbar sein. Am Pendlerparkplatz entsteht deshalb ein öffentlicher Spielplatz mit Kletterturm und Rutsche sowie Schaukel. Bänke sollen auch noch aufgestellt werden. An der Außenanlage fehlt noch das I-Tüpfelchen. Nach Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde muss das Regenwasserauffangbecken noch mit Schilf bepflanzt werden. „Das kann man erst im Frühling erledigen“, sagt Silvana Jahnke, zuständige Bauleitung vom Amt Odervorland.