Messehallen stehen 300 Tage im Jahr leer

Der Messebetrieb und das dazugehörige Vermietungsmanagement sollen aus der Messe und Veranstaltungs GmbH (MuV) ausgegliedert werden. So schlagen es Gutachter vor. Nachfolgend eine Standort-Betrachtung.

In der Geschichte war Frankfurt ein attraktiver Messestandort (siehe Infokasten). Stadtpolitisch wurde seit 1990 zwar einiges versucht, ihn im Land Brandenburg, in der deutsch-polnischen Nachbarschaft und unweit von Berlin neu zu beleben. Doch der Ehrgeiz und das Know-how waren nie sehr ausgeprägt. Cottbus, wo in 14 Tagen erneut mehr als 200 Aussteller auf der Messe Ferien & Freizeit neueste Reisetrends präsentieren, hat längst die Nase vorn.

Es geht jedoch vor allem längst nicht mehr nur um das Messegeschäft auf dem Gelände im Stadtteil West. Auch die Sonderveranstaltungen stagnieren, eine systematische Vermarktung der Messehallen erfolgt nicht. Die Betriebskosten steigen und es gibt einen Investitionsstau.

Insgesamt hat sich die Stadt als Gesellschafter wenig mit dem Messegelände als Wirtschaftsfaktor beschäftigt. Und die Geschäftsführungen der MuV haben das operative Geschäft meist auf Sicht gefahren und die Gesellschaft nicht für bisherige und neue Geschäftsfelder fit gemacht.

Die Einnahmen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb – Gastveranstaltungen, Gastmessen, Raumvermietungen – auf dem Messegelände stagnieren. 2015 und 2016 konnten noch außerplanmäßige Sondererträge durch die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge erzielt werden. Danach konnte das Niveau von 2014 nicht mehr erreicht werden, stellt MuV-Geschäftsführer Bernd Vorjans fest. Gab es 2016 bei 55 Veranstaltungen und Vermietungen 53 000 Besucher (jeden 6,6. Tag/pro Jahr eine), waren es ein Jahr später bei 66 Veranstaltungen und Vermietungen 55 000 (jeden 5,5. Tag/pro Jahr eine). 2016 fanden vier Gastmessen mit 11 000 Besuchern statt, ein Jahr später kamen zu nur zwei Gast-Messen – Angel Expo und OderlandBau – noch 8000 Besucher. An den Gast-Messen beteiligten sich auch polnische Aussteller. Ein stetiger Besucherzuwachs von polnischen Gästen sei beim „Kindertobetag“ zu verzeichnen. Vorjans kündigt an, ab 2020 wieder eine Herbstmesse jährlich am Standort zu etablieren. Mit einem überregional agierenden Messeveranstalter würden derzeit Gespräche geführt.

Die Leitung der Messe bewirbt laut Vorjans das Messegelände bei Veranstaltern. Denn in den Messehallen finden weiterhin keine Eigenveranstaltungen der MuV, sondern ausschließlich Fremdveranstaltungen statt. So machten beispielsweise renommierte Bands Tourproben in der Messehalle. Die Magnetwirkung der Frankfurter Messehallen ist jedoch bescheiden. Denn ihre Ausstattung entspricht dem Standard zum Zeitpunkt ihrer Errichtung, räumt Vorjans ein. Von der damaligen Gesamtplanung für das Messegelände sei nur der Neubau der Messehalle 1 realisiert worden. Nicht erfolgten die Neugestaltung des Eingangsbereiches und der Außenanlagen, der Neubau eines Lagergebäudes und der Abriss von Altgebäuden sowie eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Ausstattungsgegenstände, wie Bestuhlungen und Tische, müssen aufgrund ihres Alters in den kommenden Jahren teilweise erneuert werden. Die Anbindung an das schnelle Internet ist mangelhaft. Das schränkt aktuelle Messe- und Veranstaltungsformate ein, räumt der MuV-Geschäftsführer ein. Was er so deutlich nicht sagt: Der Charme einer vergangenen Zeit, den die Messehallen ausstrahlen, das Fehlen eines Vier-Sterne Hotels in der Stadt und kein langfristiger Investitionsplan sind denkbar schlechte Voraussetzungen, um das Messegelände zu einem attraktiven Veranstaltungsort und wachsenden Wirtschaftsfaktor der Stadt zu machen.

Vorjans verweist darauf, dass das Messegelände Eigentum der Stadt ist. Sämtliche Investitionen würden daher unter der Maßgabe der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel vom Zentralen Immobilienmanagement der Stadt geplant. Er verweist auf eine aktuell laufende Evaluierung des Messegeländes durch externe Berater. „Dabei werden unter Zugrundelegung der Ausstattung und des Allgemeinzustandes, der Marktsituation und des bisherigen Geschäftsmodells Szenarien für die zukünftige Entwicklung modelliert“, betont er.

Auch die Frage der zukünftigen Gesellschaftsform des Messegeländes werde gerade im Rahmen der Auswertung der Kulturstrukturuntersuchung bewertet. Antworten darauf gibt er keine. OB René Wilke hat als Gesellschafter schon mal klargestellt, dass das Messegeschäft und das dazugehörige Vermietungsmanagement sowie Sonderveranstaltungen aus der MuV ausgegliedert werden sollen.