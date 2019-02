Trio führt Hönows Ortswehr an

Peter Thiel

Hönow (MOZ) Ernannt wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren auch die neue Ortsführung der Freiwilligen Feuerwehr Hönow. So ganz neu ist sie dann aber auch nicht. Ortswehrführer Jens Jochinke (36) kehrt genauso an alte Wirkungsstelle zurück wie sein Stellvertreter Mathias Richter (46). Das Führungstrio wird komplettiert durch den 25-jährigen Robert Pujanek, der bereits Führungsqualitäten als Leiter der Jugendwehr sammeln konnte. Mit dem Bau des neuen Gerätehauses in der Siedlungserweiterung wartet eine der vielen anspruchsvollen Aufgaben auf die drei.

Daneben sollen noch in diesem Jahr die Grundschule und das Ortsteilzentrum in Hönow fertig gestellt werden. Wie Bürgermeister Karsten Knobbe berichtete, verlangt der Landkreis ein spezielles Brandschutz- und Katastrophenschutzkonzept für die Veranstaltungsräume, das es dann aber auch gestattet, dass die Räumlichkeiten von mehr als 199 Besuchern genutzt werden können.

Das erhöht aber auch die Anforderungen an die derzeit 25 Einsatzkräfte der Hönower Ortswehr. Unter ihnen sind gegenwärtig auch fünf Frauen. Hinzu kommen noch die 15 Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr.