Gemalte Liebeserklärungen

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die kleine Kreisstadt bot in ihrer Geschichte immer wieder auch Künstlern Anregungen für Werke. Zu ihnen gehörte der deutsche Landschaftsmaler Theo von Brockhusen (1882–1919). Regionalhistoriker Reinhard Schmook entdeckte enge Beziehungen zu Seelow.

„Theo von Brockhusen hatte verwandtschaftliche Beziehungen zur Besitzerfamilie des Seelower Gutes und weilte oft in Seelow“, weiß Reinhard Schmook. Denn Brockhusen hatte 1909 Hildegard Bothe, die Tochter des königlichen Oberamtsmannes Karl Bothe geheiratet. Seine bedeutenden Bilder waren in den großen Museen Berlins und anderswo hoch geschätzt. „Die enge Verbindung des großen Malers zu Seelow ist kaum bekannt“, bedauert Schmook. „Bei Brockhusen, dominieren nicht die malerischen Reize im landläufigen Sinne, sondern die karge Schönheit mancher heimatlicher Situationen, die anderen in bescheidener Dürftigkeit erscheinen“, so der Bad Freienwalder. Seine Bilder würden sich durch große Klarheit auszeichnen. Scheinbar leblose Natur, ein Ackerstück oder ein armseliges Baumgerippe beginnen unter seinen Blicken zu leben. Und alles wird von Wellen des Lichts überflutet. Beispiele dafür finden sich in Brockhusens Werk nicht nur von berühmten Landschaften wie der Ostsee, sondern auch von Bildern, die in Seelow entstanden. Schmook verweist auf das große Ölbild „Amtshof in Seelow“, das dem Künstler 1910 den Großen Preis der Stadt Berlin einbrachte. „Auf diesem Bild verzichtet er auf alles Beiwerk, was andere vielleicht zur künstlerischen Belebung der Szenerie herangezogen hätten: Keine dralle Hofmagd, kein Kälbchen, keine pickenden Hühner, nur hinten an der Stallmauer etwas angedeutetes Leben. Trotzdem kommt kein Gefühl der Öde und Nüchternheit auf, wenn man dieses Bild betrachtet.“

Den Seelower Amtshof gibt es längst nicht mehr. Er befand sich auf dem Areal des späteren Kreisbetriebes für Landtechnik. Dort stand auch das Herrenhaus, in dem Brockhusen häufig zu Gast war. Der Amtshof war ein Staatsdomäne, wurde von Amtsmännern bewirtschaftet oder gepachtet, daher der Name Amtshof. „Alle Erträge flossen in die Staatskasse“, so Schmook.

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich im Herrenhaus der Bothes der Hauptgefechtsstand. Der wurde durch die Rote Armee immer wieder beschossen. Das Areal lag bald komplett in Trümmern. Nur Postkarten und eben die Bilder von Brockhusen erinnern heute noch an diese Ära. So gibt es auch keine Dokumentation über mehr vom Speisesaal des Herrenhauses, den Theo von Brockhusen mit Bilderszenen aus der preußischen Geschichte ausgemalt hatte. Ansonsten bevorzugte der Maler einfache Formen, die sehr lebendig wirkten. Schmook: „Auch die Straßenbilder aus Seelow, auf denen er gar nicht den Versuch unternimmt, etwas zu verbergen, hinzuzufügen oder zu verschönern, sind von ähnlicher Wirkung.“

Derzeit sind Werke des Künstlers in einer Ausstellung im Dieselkraftwerk Cottbus zu sehen. Die Schau ruft auch die Beziehungen zur Kreisstadt Seelow in Erinnerung.