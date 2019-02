Votum zu Garagen vertagt

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Kleine Verschnaufpause im Streit um den geplanten Garagenabriss: Erst in der nächsten Stadtverordnetenversammlung soll eine Gesamtkonzeption beraten werden, welche Garagen wo und wann weichen (müssen).

Gleich drei Bürgeranfragen beziehungsweise Meinungsäußerungen in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung nahmen Bezug auf das Thema Garagen. Und auch das Oderland Echo beschäftigt sich seit einem Jahr ausführlich mit dem Thema.

So wünschte sich Ekkehard Matzdorf, das bis 2028 nicht an den Garagen gerüttelt werde. Denn sonst, so der Bad Freienwalder, würden die wertvollen Autos auf der Straße stehen und für zusätzliches Verkehrschaos sorgen. Zudem mahnte Matzdorf, in der Debatte um die Abrisskosten, nicht zu vergessen, dass es sich bei den meisten Garageneigentümern um Rentner handele.

Adelheid Reddersen äußerte die Befürchtung, die Gemeinschaft der Garageneigentümer könne sich entzweien. „Das Ziel war immer der Garagenerhalt“, sagte die Bad Freienwalderin. Zudem gebe es aus ihrer Sicht an anderen Orten der Kurstadt genug Bauland, so zum Beispiel im Bereich der Waldstadt. „Und wie viele Bauanträge liegen überhaupt vor?“

Diese Frage konnte ihr Rainer Texdorf beantworten: Zwischen zehn und 15 jährlich. Das sei gerade mit Blick auf die Einwohnerentwicklung nicht unerheblich, so der Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Tiefbau. Was die Waldstadt angehe, werde er die Anfrage gerne an den Eigentümer weiterleiten, so Texdorf. Und stellte die Grundsatzfrage: „Wollen wir Entwicklung oder Stillstand?“ Die Antwort von Peter Glaetzner (fraktionslos) fiel heftig aus: Er mahnte den Bau- und Ordnungsamtsleiter, er sei als Mitarbeiter der Verwaltung nicht für die Stadtpolitik zuständig. Diese Zurechtweisung ließ Texdorf allerdings nicht gelten. Schließlich stehe auf seinem Türschild „Stadtentwicklung“.

Jürgen Gesatzki aus Bad Freienwalde erinnerte die Stadtverordneten daran, das die Garagen in Eigeninitiative erbaut worden seien und sie eine Entscheidung für die Bürger der Stadt treffen mögen. Darum wird in der Tat schon seit einiger Zeit gerungen. Eigentlich war vorgesehen, dass die Stadtverordneten über die Vorbereitung und den Abbruch des Garagenkomplexes hinter der alten Post zum Ende des Sanierungsprozesses im Jahr 2028 abstimmen. Als erster sprach sich Uwe Bahr (Wählergruppe NCC) dafür aus, die Vorlage an die Verwaltung zurück zu geben.

Joachim Rau (Linke) wiederholte für seine Fraktion die Forderung, unter anderem den Abriss der Garagen an der alten Post bis 2028 im Einvernehmen mit den Besitzern vorzunehmen und keine neuen Pachtverträge mehr zu schließen. Der Stadt Bad Freienwalde solle ein Vorkaufsrecht gewährt werden. Die Abrisskosten müsse jedoch die Stadt tragen. Zudem möge über Unterstellmöglichkeiten für die Autos von Menschen mit Handicap nachgedacht werden.

Parteifreundin Vera Wesner sagte, ihr würden in der ganzen Diskussion Aussagen zu alternativen Standorten fehlen. Bettina Mühlenhaupt (SPD) fragte, ob denn überhaupt so schnell eine Entscheidung getroffen werden müsse. Und unterstützte des Antrag von Uwe Bahr, die Verwaltung damit zu beauftragen, ein Gesamtkonzept für alle drei betroffenen Garagenareale vorzustellen. Dem schloss sich auch Petra Lunow (WG Insel) an, sie warnte zudem, man dürfe ihrer Meinung nach die Garagenbesitzer nicht spalten. Das gäbe nur noch mehr Unmut in der Bürgerschaft. Grundsätzlich sprach sie sich für den Erhalt aller Garagen aus.