Schüler entdecken Berufe

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schüler der Kleist-Oberschule nahmen kürzlich an einem Erprobungstag mit dem Berufsbildungswerk (bbw) teil. Dabei lernten die Acht- und Neuntklässler Arbeitsmittel, Werkzeuge und Materialien verschiedener Ausbildungsberufe kennen. In praktischen Übungen in den Bereichen Holz, Metall, IT und Elektrotechnik stellten sie ihre Fähigkeiten unter Beweis. Ergänzt wurde das von den Städten Frankfurt und Eisenhüttenstadt geförderte Projekt von einer Wanderausstellung mit zahlreichen Informationen zu Ausbildungsberufen.