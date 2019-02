Strangsanierung für die „Weiße Taube“

René Schreiter

Bollersdorf (MOZ) Nach neun Monaten Bauzeit hat die Stiftung „Großes Waisenhaus zu Potsdam“ die Strangsanierung im Kinder- und Jugendheim „Weiße Taube“ Bollersdorf abgeschlossen. Fast 200 000 Euro investierte die Eigentümerin der Immobilien in das Kinderwohnhaus am Ufer des Schermützelsees.

Dabei sind unter anderem alle Trinkwasserleitungen erneuert, Teile der Sanitär- und Lüftungsinstallationen ausgetauscht und der Warmwasserspeicher der Heizungsanlage ersetzt worden. Sämtliche Umbauarbeiten erfolgten während des laufenden Heimbetriebs.

„Es waren schon anstrengende Monate, in denen es für die 25 Kinder und Jugendlichen sowie ihre Betreuer in den drei Wohngruppen zu manchen Einschränkungen kam“, blickt Jens Hemker, Leiter der Jugendhilfeeinrichtung, auf die Bauzeit zurück. „Aber jetzt freuen sich alle über die neuen Sanitäranlagen, die blitzenden Waschbecken und Wasserhähne.“, ergänzt er. Doch das ist nur der sichtbare und deutlich kleinere Teil dessen, was umgebaut wurde. Die eigentlichen Arbeiten erfolgten unter den inzwischen wieder verschlossenen und gestrichenen Trockenbauwänden und -decken. „Die Baumaßnahme glich einer Art Operation am offenen Herzen“, fasst Stiftungsgeschäftsführerin Elke Krüger zusammen.

Unter Federführung der Frankfurter Firma Krüger wurde die gesamte Wasserversorgung auf modernen Stand gebracht. Lüftungsanlagen mussten erneuert und Leitungsführungen in Wänden und Decken brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Mit der Baumaßnahme verbessert sich auch die energetische Bilanz des etwa 90 Jahre alten, weithin sichtbaren Gebäudes.

Stiftung und GFB danken in dem Zusammenhang ausdrücklich B & S Baupartner aus Berlin für ihre ausgezeichnete Arbeit während dieser Zeit.