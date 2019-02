Spezialitäten aus Valtellina auf Berliner Messe

Irina Voigt

Berlin (MOZ) Kaum ist die Grüne Woche vorbei, folgt die nächste Landwirtschaftsmesse in Berlin.

Heute öffnet die Fruit Logistica, eine Fachmesse für den globalen Obst- und Gemüsehandel mit 3200 Ausstellern aus 90 Ländern. Rund 47 Millionen Tonnen Obst und 56 Millionen Tonnen Gemüse wurden 2018 in Europa produziert. Wichtigstes Einfuhrland dafür ist Deutschland mit mit 8,5 Millionen Tonnen, gefolgt von Großbritannien mit 6,5 Millionen Tonnen. Die Haupterzeugerländer in Europa wiederum sind Spanien und Italien. 42 Prozent der europäischen Produktion kommen aus den beiden Ländern, aus denen zahlreiche Aussteller vertreten sind. So präsentiert sich die Region Valtellina im Norden der Lombardei gelegen. Hier startet in diesem Jahr mit „Taste the Alps“ ein dreijähriges Projekt, das vom dortigen Qualitätsbezirk für Agraprodukte „Valtellina che Gusto“ gefördert und von der Europäischen Union mit 1,5 Millionen Euro kofinanziert wird.

„Unsere Produkte sind traditionell, sehr spezifisch und werden seit jeher von den Einheimischen geliebt. Und sie sind so gut, dass wir durchaus mit Produzenten aus aller Welt Schritt halten können“, erklärt der Somelier Marco Chiapparini, einer der Repräsentanten von „Che Gusto Valtellina“. „Es ist das erste Mal, dass eine ganze Region mit mehreren Produkten gemeinsam den internationalen Weg gehen will“, erklärt er.

Typisch im Gebiet Valtellina sind neben der Nudelsorte aus dunklem Mehl, den Pizzoccheri, die Käsespezialitäten. Der für die Region typische Wein wird zumeist aus der alten Traube Nebbiolo gewonnen. Eine Spezialität ist der Sforzato di Valtellina – ein mit EU-Gütesiegeln gekürter Wein aus schon auf dem Weinberg getrockneten Trauben.

Der deutsche Markt ist eigentlich gesättigt mit Lebensmitteln, weiß Veronica Terrone, Trade-Analystin in der Italienischen Botschaft in Deutschland. Dennoch kennt auch sie die Vorlieben der Deutschen für gutes, hochwertiges Essen. In diesem Sektor würden sich die Produkte aus Valtellina bewegen. „Wir sind den Herstellern von hier aus behilflich, mit ihrer Gemeinschaftsaktion in Deutschland Fuß zu fassen, in dem wir ihnen Möglichkeiten der Teilnahme an Food-Messen ermöglichen und auch die Sprachbarriere und organisatorische Schwierigkeiten zu überwinden“, sagt sie.

„Wir wollen in Zusammenarbeit mit den Konsortien natürlich an Messen und Veranstaltungen, an Kochshows und Weinverkostungen teilnehmen“, sagt Marco Chiapparini, so könne man sich am besten präsentieren. Und die Fruit Logistica sei dafür der beste Einstieg.