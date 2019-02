Von Kinderuni bis Archivtagung

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag endet die Vorlesungszeit des Wintersemesters an der Viadrina. Das Sommersemester beginnt offiziell am 1. April, die Vorlesungen eine Woche später. Doch auch in der vorlesungsfreien Zeit ist die Europa-Universität belebter Veranstaltungsort. Konzerte, die Kinder-Universität, die Frauenwoche und eine Archiv-Tagung stehen auf dem Programm.

So lädt die Europa-Universität am Montag, 11. Februar, 18.15 Uhr, zum ersten Lounge-Konzert des Jahres. Zu hören sind Micha Häußermann und Asen Tanchev an Oboe und Flügel. Eine Anmeldung für das Konzert im Logenhaus, Logenstraße 11, ist noch möglich unter: www.europa-uni.de/loungekonzert.

Ab Mittwoch, 20. Februar, sind dann 8- bis 13-jährige Schülerinnen und Schüler zur Kinder-Universität eingeladen. An vier Mittwoch-Nachmittagen in Folge können sie ab 16 Uhr Vorträgen folgen und danach in der Mensa essen. Thematisch geht es um Gespenster (20. Februar), den Klimawandel (27. Februar), Autos (6. März) und Haustiere (13. März). Alle Vorlesungen sind kostenlos und finden im Hörsaal 2 im Gräfin-Dönhoff-Gebäude statt. Anmeldungen unter: www.europa-uni.de/kinderuni.

An der Brandenburgischen Frauenwoche vom 28. Februar bis 14. März beteiligt sich die Europa-Universität mit mehreren Veranstaltungen. Höhepunkt ist am 7. März, 16 Uhr, eine Podiumsdiskussion über Frauen in der Kommunalpolitik, zu der Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal und Oberbürgermeister René Wilke einladen. Zu Gast im Viadrina-Hauptgebäude, Große Scharrnstraße 59, Senatssaal, Raum 109 ist dann auch die Landesgleichstellungsbeauftragte Monika von der Lippe. Bereits am Donnerstag, 28. Februar, 16 Uhr, wird zudem eine Stadtführung zu „Frauenorten in Frankfurt“ angeboten. Treffpunkt ist am Hauptgebäude, Seiteneingang Logenstraße. Um Anmeldung wird gebeten: gleichstellung@europa-uni.de.

Am 1. März, um 19.30 Uhr, kehrt an der Europa-Universität wieder Musik ein. Im Logensaal werden die Musikfesttage an der Oder eröffnet. Als Festrednerin wird die frühere Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan erwartet. Pianist Christian Seibert gibt das Eröffnungskonzert. Alle Informationen, Termine und Karten unter: www.musikfesttage.de.

Vom 27. bis 29. März findet an der Viadrina außerdem die Frühjahrstagung der Archivarinnen und Archivare deutscher Hochschulen und wissenschaftlicher Einrichtungen statt. Geplant sind neben Fachvorträgen auch Führungen im Universitätsarchiv und im Karl-Dedecius Archiv am Collegium Polonicum in Słubice. Die Tagung endet am 29. März, 12 Uhr, mit einer Podiumsdiskussion über die „Nutzer der Zukunft“ im Viadrina-Hauptgebäude, Große Scharrnstraße 59, Senatssaal, Raum 109. Weitere Informationen auf der Tagungsseite unter: www.ub.europa-uni.de/dedecius.