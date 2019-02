Altmaier als Anwalt der Industrie

Dieter Keller

Berlin (MOZ) „Wir brauchen mehr, nicht weniger Marktwirtschaft“, ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) überzeugt. Trotzdem will er mehr Möglichkeiten schaffen, um mit staatlicher Hilfe Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern.

In besonders wichtigen Fällen soll der Staat zeitlich befristet bei Unternehmen einsteigen. Das sieht Altmaiers „Nationale Industriestrategie 2030“ vor, die er als erster Wirtschaftsminister vorgelegt hat.

Ihn treibt die Sorge um, dass Deutschland technologische Schlüsselkomponenten verliert und dadurch an Bedeutung in der Weltwirtschaft verliert. Das könnte zu Lasten der Arbeitsplätze und des Wohlstands hierzulande gehen. Die Industrie trägt in Deutschland noch 23 Prozent zur Wirtschaftsleistung bei, mehr als in den meisten Industrieländern.

Allerdings sieht sie der Minister auf wichtigen Zukunftsfeldern nicht gut aufgestellt. Die Autoindustrie hat durch den Dieselskandal an Ansehen verloren. Weltweit erfolgreiche Internet-Konzerne entstehen fast nur in den USA und in China. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz stehe Deutschland bei der Forschung noch gut da, hinke aber bei praktischen Anwendungen hinterher.

Der Minister will den industriellen Mittelstand stärken. Er setzt aber auch auf große nationale und europäische Champions. Namentlich nennt sein Papier Siemens, Thyssen-Krupp, die Autohersteller sowie die Deutsche Bank. „Der Erfolg und das Überleben solcher Unternehmen liegt im nationalen politischen und wirtschaftlichen Interesse“. Daher will er Fusionen und Übernahmen erleichtern.

Doch sagt Altmaier auch: „Ich war noch nie ein Freund der Ministererlaubnis.“ Und meint Überlegungen, Ausnahmegenehmigungen über Firmenfusionen einzuführen, die in Brüssel entschieden werden. Dafür fordert er, stärker die Auswirkungen auf dem Weltmarkt zu berücksichtigen und nicht nur Europa.

Daneben steckt Altmaier noch der Fall Kuka in den Knochen: Als Chinesen den Augsburger Hersteller von Industrierobotern übernehmen wollten, konnte er das als Kanzleramtsminister nicht verhindern. Geht es um führende Technologiekonzerne, sieht er vorrangig die Privatwirtschaft gefragt. Für alle Fälle will Altmaier eine Notbremse einbauen: In „sehr wichtigen Fällen“ soll der Staat „für einen befristeten Zeitraum als Erwerber von Unternehmensteilen auftreten können“. So soll verhindert werden, dass Schlüsseltechnologien weggekauft werden.

Altmaier möchte einen Beteiligungsfonds für Hoch- und Schlüseltechnologien auflegen, der als „weißer Ritter“ auftreten kann. Vor knapp einem Jahr hatte er die Staatsbank KfW einschalten müssen, um in letzter Minute den Einstieg eines chinesischen Staatskonzerns beim ostdeutschen Stromnetzbetreiber 50Hertz zu verhindern.