Gewerkschaften und Länder setzen Tarifverhandlungen fort

dpa

Potsdam (dpa) Die Tarifverhandlungen für rund eine Million Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder ohne Hessen gehen in die zweite Runde. Die Länder und die Gewerkschaften Verdi, dbb Beamtenbund und Tarifunion verhandeln am Mittwoch (ab 14.00 Uhr) in Potsdam weiter. Der Abschluss soll auf 2,3 Millionen Beamte und Versorgungsempfänger in Ländern und Kommunen übertragen werden. Die erste Runde hatte noch kein Ergebnis gebracht. Eine dritte Runde ist bereits für den 28. Februar und 1. März geplant.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Das lehnen die Länder als überzogen ab. Sie legen an diesem Mittwoch kein konkretes Angebot auf den Tisch. Der Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), hatte am Dienstag aber erklärt, bei den Ländern sei der Wille da, eine Lösung zu erreichen.

Warnstreiks hat es bereits gegeben, zum Beispiel in Berlin. Ob in den kommenden Tagen und Wochen weitere drohen, hängt von den Verhandlungen ab. Die Gewerkschaft der Polizei hatte am Dienstag angesichts von Steuerüberschüssen der Länder einen „großen Schritt nach vorn“ beim Gehalt verlangt.