Macht der Winter das Training schwer?

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Der Winter macht den Trainingsbetrieb bei den Fußballern der Region nicht einfach. Edgar Nemschok fragte beim Sportlichen Leiter des Oberligisten FC Strausberg nach.

Herr Ohde, wie weit ist das Training beim FC Strausberg tatsächlich beeinträchtigt?

Wir haben zum Glück nicht die ganz strengen Temperaturen und auch keine Schneemassen. Doch auch leichter Schneefall macht das Training schwierig.

Warum eigentlich?

Wir trainieren auf dem Kunst­rasenplatz im Sport- und Erholungspark. Der Platz gehört noch zur älteren Generation und wenn Schnee gefallen ist, wird er auch gesperrt. Wir sind nur Mieter. Er kann nicht beräumt werden, weil die entsprechende Technik fehlt. Es geht dabei auch um das Granulat. Zudem ist der Platz auch ständig belegt.

Wie meinen Sie das?

Zurzeit sind 18 Mannschaften gemeldet, die dort ihr Fußballtraining absolvieren wollen. Das reicht vom Nachwuchsbereich bis hin zu den Altherren. Und an Wochenenden ist er noch an andere Vereine vermietet. Ich sag es mal ganz deutlich: Wir brauche dringend, egal wo, einen eigenen Kunstrasenplatz. Wir sind so ziemlich der einzige Oberligist, der insofern keine optimalen Trainingsbedingungen hat.

Können Sie da Vergleiche ziehen?

Wir haben in diesem Winter drei Spiele in Berlin auf Kunst­rasenplätzen absolviert. Dreimal auswärts, auch weil es bei uns nicht ging. Sowohl in Alt­glienicke, beim BFC und bei Eintracht Mahlsdorf – alles niegel-nagel-neue Plätze. Da wird man schon ein wenig neidisch.

Wie sieht es sportlich derzeit beim FC Strausberg aus?

Eines lässt sich schon jetzt erkennen. Die drei Neuzugänge Christopher-Lennon Skade, Paul Jacob Schulze und Mathias Rei­schert fühlen sich sehr wohl bei uns undhaben auch schon gut ins Team gefunden. Wir wollen übrigens in der nächsten Woche noch zwei zusätzliche Spiele ins Vorbereitungsprogramm mit aufnehmen. Am Sonnabend spielen wir um 12 Uhr bei der TSG Einheit Bernau.