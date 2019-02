Vom Spaß zu Weltmeister-Titeln

Henriette Brendler

Fürstenwalde (freie Autorin) Vor 15 Jahren wurden sie noch als Fun- und Gelegenheitssportler belächelt: die Fürstenwalder Drachenboot-Paddler. Mit ausgefallenen Team-Namen und in wechselnden Besetzungen traten sie bei Spaßwettkämpfen auf der Spree an. Die Zeiten sind lange vorbei.

Das Boot im Nichtschwimmerbecken des „Schwapp“ an einer Leine verankert, paddeln die athletischen Frauen und Männer mit kräftigen Schlägen auf der Stelle – bis das Wasser in Wellen über den Rand schwappt. „Im Schnitt trainieren die meisten von uns viermal pro Woche. Im Winter absolvieren die Paddler Einheiten im Schwimmbad, im Sommer auf der Spree beim Ruderclub“, erklärt Trainer Andy Jänicke. Hinzu komme noch das Krafttraining zu Hause.

Im vergangenen Jahr nahmen die Drachenboot-Sportler erstmals an Weltmeisterschaften teil – und räumten in den USA gleich groß ab. In verschiedenen Kategorien gewannen die Fürstenwalder als Teil der deutschen Nationalmannschaft sieben Gold- und zwei Bronzemedaillen sowie den Nations Cup. Von den 124 Teilnehmern kamen allein 16 aus der Spreestadt. Insgesamt holte die deutsche Delegation bei dieser WM 16 Titel.

Die Idee, einmal bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaften anzutreten, musste übrigens erst von außen an die Paddler herangetragen werden. „Nach unseren Erfolgen 2017 sind wir angesprochen worden, warum wir es nicht versuchen“, erinnert sich Jänicke. Geschenkt wurde den 16 Nominierten das Ticket für die Nationalmannschaft allerdings nicht. In Leistungstests, bei denen die Bewerber unter anderem 400 Meter allein in einem Großboot paddeln mussten, wurden aus mehr als 100 Bewerbern pro Altersklasse die Besten ausgesiebt.

Zu den stärksten Fürstenwalderinnen gehört Silke Matusch. Aktuell in der offenen Kategorie mit den besten deutschen Testergebnissen, hat sie auch schon 2018 viele Jüngere hinter sich gelassen. „Wir unterstützen uns gegenseitig bei den SpreeCoyoten und verfolgen dieselben Interessen. Das macht uns stark“, sagt die 53-Jährige. Silke Matusch und sechs weitere SpreeCoyoten saßen in Atlanta im erfolgreichen deutschen 10er-Boot. In der leistungsstärksten Klasse der Premier-Women gingen die Frauen aus allen Wettkämpfen über 200, 500 und 2000 Meter als Weltmeisterinnen hervor. „Der größte Moment war für mich die Siegerehrung mit Nationalhymne und Flagge“, erzählt die Paddlerin.

„Die Trainingslager und ein Jahr Vorbereitung haben sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde nie vergessen, wie wir in Atlanta alle zusammen bei der Eröffnungsfeier eingezogen sind“, sagt auch Drachenboot-Sportler Jens Balcerek. Der 44-Jährige gewann bei seinen Wettkämpfen dreimal Gold und zweimal Bronze.

Die Leistungssteigerung der Fürstenwalder Teams erfolgte kontinuierlich über die vergangenen sieben Jahre. Andy Jänicke, heute 31, übernahm damals die Truppe und brachte sie mit Disziplin in die Erfolgsspur. Bei der WM in Atlanta war er sogar als Trainer und Co-Trainer für zwei Boote eingesetzt. „Meine Leute haben viel auf sich genommen, um zu den Weltmeisterschaften reisen zu können. Jeder Teilnehmer musste Kosten von mehr als 1500 Euro selbst tragen“, berichtet der ehemalige Ruderer.

Über die Frage nach den Zielen für 2019 muss der Trainer nicht lange nachdenken: „Bei den Europameisterschaften in Moskau wollen wir die Russen schlagen. Die konnten auf Grund von Visa-Problemen nämlich in den USA nicht teilnehmen.“(heb)