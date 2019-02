Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Heiko Gast von der Fleischerei Voigt aus Hohenwutzen war am Dienstag auf dem Bad Freienwalder Wochenmarkt anzutreffen.

In der Kurstadt gibt es gleich drei Markttage in der Woche. Der Donnerstag und der Freitag gehören ebenfalls dazu. Händler dürfen dann zwischen 8 und 17 Uhr ihre Produkte auf dem Marktplatz verkaufen, am Freitag bis 15 Uhr. Heiko Gast verweist auf viele Stammkunden, darunter Manfred Rau aus Schiffmühle. Er kauft jeden Dienstag bei ihm ein. Die Fleischerei Voigt ist auch auf anderen Märkten der Region vertreten.