Fed-Cup-Teamchef Gerlach lässt Einzelspielerinnen noch offen

DPA

Braunschweig (dpa) Der deutsche Fed-Cup-Teamchef Jens Gerlach hat noch offengelassen, wer im Erstrunden-Duell mit Weißrussland am Wochenende in Braunschweig in den Einzeln zum Einsatz kommt.

„Alle Spielerinnen sind fit und motiviert, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Im Moment sammele ich noch Eindrücke“, sagte Gerlach. Ohne die beiden Spitzenspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges, die wegen des topbesetzten Turniers in Doha in der nächsten Woche absagten, wird die deutsche Mannschaft von Tatjana Maria und Andrea Petkovic angeführt. Zum Team gehören zudem Mona Barthel, Laura Siegemund und Doppelspezialistin Anna-Lena Grönefeld.

„Ich baue auf alle fünf Mädels. Es geht nur über das Team“, sagte Gerlach. Im vergangenen Jahr ging seine Mannschaft in Weißrussland ebenfalls als Außenseiter in die Partie und gewann dann überraschend mit 3:2. „Auch jetzt ist Weißrussland, was das Ranking angeht, besser besetzt. Aber wir wollen uns am Samstag eine gute Ausgangslage erarbeiten und dann am Sonntag die Halle zum brennen bringen“, sagte Gerlach.