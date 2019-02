Vertrag zum neuen Aldi-Markt genehmigt

Sabine Rakitin

Schönow (MOZ) Im beschleunigten Verfahren, so hatten es die Bernauer Stadtverordneten am 6. April 2017 festgelegt, sollte der vorhaben bezogene Bebauungsplan „Aldi-Markt Schönow“ aufgestellt werden. Nun, fast zwei Jahre später, hat das Stadtparlament den Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst und den Durchführungsvertrag genehmigt.

Gegenstand des Vertrages ist die Errichtung eines Nahversorgungsmarktes mit 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche und einer Bruttogeschossfläche von rund 2000 Quadratmetern. „Beim neuen Markt werden die geänderten Kundenerwartungen, beispielsweise hinsichtlich Frische, Warenverfügbarkeit und Präsentation der Waren, berücksichtigt“, heißt es in der Vorlage, die die Stadtverwaltung vorlegte. Man wolle eine „exklusive Einkaufsatmosphäre“ durch ein vollständig überarbeitetes Ladenkonzept schaffen, erklärte der Vorhabenträger. Darüber hinaus soll der Markt barrierefrei werden und eine Kundentoilette erhalten. Nicht zu vergessen sind bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Insgesamt werden 16 festangestellte Peronen nach dem Um- und Ausbau im Aldi-Markt beschäftigt sein. Eine neue nachhaltige Gebäudetechnik in Form einer Beheizung durch Kombination aus der Abwärme der Kühlanlagen in Verbindung mit Luftwärmepumpen sowie der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen kommt ebenfalls Einsatz. (sas)