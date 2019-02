Nächste Sperrung auf dem Berliner Ring

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Nach der Sperrung ist vor der Sperrung: Schon am nächsten Wochenende ist der Berliner Ring zwischen Autobahndreieck Pankow und Mühlenbeck erneut nicht befahrbar. Betroffen ist allerdings nur die Fahrbahn in Richtung Hamburg. „Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus des nördlichen Berliner Rings sind Fahrbahnsanierungsarbeiten im Bauabschnitt 8, also zwischen Pankow und Mühlenbeck, erforderlich“, erklärte Steffen Schütz, Sprecher der Havevellandautobahn. Die Sperrung beginnt am Freitag, 8. Februar, gegen 22 Uhr und soll bis Sonntag, 11 Februar,. 8 Uhr, dauern.

In dieser Zeit wird die Deckschicht der alten Fahrbahn in Teilen erneuert, um die Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt zu gewährleisten. „Dies soll die sichere Nutzung bis zum Ausbau der Fahrtrichtung, die voraussichtlich im September beginnt, ermöglichen“, erklärt Sprecher Steffen Schütz.

Während der Sperrung wird der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg über die A 11 zur Anschlussstelle Wandlitz geleitet und von dort über die beschilderte Umleitungsstrecke über die B 273 über Wandlitz, Wensickendorf und Oranienburg weiter zur A 10 geführt.

Anfang März muss dann das Teilstück zwischen Birkenwerder und Dreieck Oranienburg gesperrt werden. Im Zuge der L 20 werden zwischen Velten und Borgsdof Elemente für die neue Ersatzbrücke über die A 10 eingesetzt. (zeit)