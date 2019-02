Schönow erhält weitere Einbahnstraße

MOZ

Schönow (MOZ) Die Fritz-Reuter-Straße in Schönow ist im Abschnitt zwischen Mittelstraße und Bernauer Allee ab diesen Freitag nur noch in Richtung Bernauer Allee befahrbar.

Das hat die Stadtverwaltung am Dienstag mitgeteilt. Grund für die Verkehrsänderung sind Schäden an der Straße und an den Seitenstreifen, die vom erhöhten Verkehrsaufkommen der letzten Monate herrühren. „Die Regelung gilt bis zum Ende der Baumaßnahme an der Ortsdurchfahrt“, heißt es in der Pressemitteilung. Damit das Tempolimit eingehalten wird, werden in Kürze drei Bremsschwellen auf der Fahrbahn verlegt und auch der Seitenbereich abgesperrt. Zusätzlich soll ein mobiles Dialogdisplay helfen, die Geschwindigkeit in der Fritz-Reuter-Straße einzuhalten.