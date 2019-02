Schulungen für Waldbauern in der Region

MOZ

Lieberose Zwei Schulungen in der Region bietet die Waldbauernschule Brandenburg in nächster Zeit an. Am 29. und 30. März befasst sich ein Seminar in Lieberose mit Themen wie der Wiederaufforstung in geschädigten Beständen und den Ergebnissen des eigentumsübergreifenden Wildbissmonitorings. Auch eine Exkursion in ein nahes Forstrevier ist geplant.

Zudem steht der aktuelle Waldzustand (Dürreschäden) und die Verjüngung geschädigter Bestände auf dem Programm. Das Seminar wird von Anna-Kathleen Müller geleitet. Am 1. und 2. März findet das gleiche Seminar in Müllrose auf dem Gut Zeisigberg statt.

Die Veranstaltungen werden durch das Forstministerium aus dem EU-Agrarfonds ELER gefördert. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Waldbauernschule.

Der Förderverein Waldbauernschule Brandenburg wurde 2008 als ein Zusammenschluss von 20 Forstsachverständigen, Forstwirten, Juristen sowie Steuerrechtsexperten gegründet. Die Waldbauern verstehen ihre Arbeit nach eigenen Angaben als Beitrag zur Überwindung der strukturellen Nachteile des Kleinbesitzes.

Ziel ist es, eine Zusammenarbeit mit anderen Waldbesitzern zu fördern und Schulungen zu allen Fragen des Waldbesitzes anzubieten.

Rund 100 00 Waldeigentümern gehört Wald in Brandenburg. 26 Prozent davon sind im Eigentum des Landes. 38,2 Prozent aller privaten Waldeigentümer bewirtschaften Flächen bis zu 20 Hektar, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Nach dem auch für Brandenburgs Wälder schwierigen Dürrejahr mit vielen Waldbränden 2018 rechnen die Fachleute demnach mit einem großen Bedarf an Information und Beratung.

Eine Anmeldung für die Schulungen ist beim Waldbauernverband Brandenburg möglich unter waldbauern@t-online.de. Die Schulungen finden an beiden Tagen jeweils von 16 bis 19.30 Uhr statt. Pro Person wird ein Betrag von 35 Euro erhoben. Rückfragen werden unter Tel. 0151 22829877 beantwortet. Weitere Informationen gibt es online unter www.waldbauernschule-brandenburg.de