Stadtteilverein darf Ölbild versteigern

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zum bereits fünften Mal wird Max Skoblinsky einen Meisterkurs im Stadtteil Finow geben.

Der Maler und Pädagoge aus der Ukraine, der europaweit Kunstschüler unterrichtet, lädt Interessierte für den 16. und 17. März in die Räumlichkeiten des Ersatzteilecenters an der Altenhofer Straße 80 ein. Dessen Inhaber Viktor Jede, Geschäftsmann, Kommunalpolitiker und Vorsitzender des Stadtteilvereines Finow, hatte den Kontakt zu Max Skoblinsky geknüpft.

„Neu ist, dass der Meisterkurs diesmal mit einer Art offenem Atelier beginnt“, kündigt Viktor Jede an. Am 16. März ab 15 Uhr sei jeder willkommen, der mit ein paar Pinselstrichen zu einem Gemeinschaftsbild beitragen wolle. Das Bild werde nach seiner Fertigstellung zugunsten des Stadtteilvereines versteigert. Auch bei dieser Aktion werde sich der Künstler mit Rat und Tat einbringen. Die Teilnahme am Kurs koste an diesem Nachmittag nichts.

Am 17. März beginne um 13 Uhr der eigentliche Meisterkurs. 150 Euro hat aufzubringen, wer unter fachlicher Anleitung ein Ölbild erschaffen wolle.

Anmeldung zum Meisterkurs unter Tel. 0171 7677001