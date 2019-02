Seit 40 Jahren „Mittendrin“

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Als Bärbel Feldten am 1. Dezember 1978 ihren Dienst in der Kita „Kiko 3“ antrat, hätte sie wohl nicht gedacht, dass sie einmal zu jenen Menschen gehören würde, die auch vierzig Jahre später noch eng mit der Einrichtung verbunden sind. Doch genau so ist es gekommen. Schon kurz nach ihrem Schulabschluss im August wird Feldten in der, mitten im Wohngebiet Hohenstücken neu errichteten Einrichtung angestellt. Zusammen mit einer weiteren Erzieherin sowie morgens und abends je einem Helfer kümmert sie sich um gut 22 Kinder. „Ich weiß noch, dass Kita und Krippe zwei völlig voneinander agierende und auch räumlich getrennte Bereiche waren. Verbunden nur durch den Wirtschaftsgang. Auch die Treppe war noch nicht fertig, zu Beginn sind wir über ein Holzbrett hinein gegangen“, erinnert sich Feldten.

Seitdem hat sich in der Kita vieles verändert. Das wurde zum 40. Geburtstag, den die Kita am 1. Februar feierte, deutlich. Aus dem sperrigen Namen „Kiko 3“ wurde zehn Jahre später das „Zwergenreich“, 2001 schließlich die Kita „Mittendrin“ – samt neuem Konzept und neuem Träger.

„Wir haben uns damals entschieden, auf Grundlage des Situationsansatzes zu arbeiten, wobei uns unter anderem das Pädagogische Zentrum Potsdam fachlich begleitet hat. Wesentlicher Grundsatz, den wir bis heute vertreten, ist es dabei, die Kinder in ihren Familien, dem Zusammenleben in der Kita und anderen gesellschaftlichen Bereichen zu beobachten und zu analysieren, um so die Kinder zu begleiten und ihnen gleichzeitig so viel Freiraum zu lassen, dass sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können. Ein hoher Anspruch, der zu unserem Team aber passte und mit dem wir in unserem Träger Indipendent Living 2002 den passenden Partner gefunden haben“, fasst Rita Rüter bei der Jubiläumsfeier zusammen.

Sie selbst war ab 1999 Leiterin der Kita und erhielt damals, nur vier Monate nachdem sie ihre Tätigkeit aufgenommen hatte, die Nachricht, die Kita solle schließen. Ein Schock. Doch übermannen ließen sich Rüter und ihr Team von dieser Hiobsbotschaft nicht, hielten stattdessen kämpferisch dagegen. „Wir entschieden uns dagegen zu halten. Mi einem neuen Konzept, neuem Logo und auch einem neuen Namen“, so Rüter, die erklärt, dass die Wahl auf den Namen „Kinderhaus Mittendrin“ dabei ganz bewusst gefallen sei . „Kinder sollen bei uns im Mittelpunkt stehen, deshalb fanden wir das Wort ‚Kinderhaus’, eben als Haus der Kinder, passend. Das Mittendrin ist dann vielfältig zu sehen. Wir wollten klar machen, dass unsere Kitakinder nicht am Rand der Gesellschaft stehen, sondern mittendrin. Dass sie sich mitten im Leben befinden. Und dass wir mit unserer Einrichtung inmitten des Wohngebietes zu finden sind.“ Ein Kampf, den die Stadt zwar wohlwollend wahrnahm, schlussendlich von Tisch war die Schließung der Kita aber erst 2015 – gut 14 Jahre später.

Mit dieser Entscheidung zog dann abermals frisches Leben in die Kita ein. Binnen drei Bauabschnitten wurde die Kita modernisiert: 2016 wurden zunächst Fenster und Türen ausgetauscht und die Fassade und das Dach mit einer Wärmeisolierung versehen. Im darauffolgenden Jahr alle Sanitärräume renoviert und neu ausgestattet. Ebenso wurden die zehn Gruppenräume nebst aller Nebengelasse saniert und 2018 die Küchen sowie Speiseräume modernisiert – und das während des laufenden Betriebs. „Wir haben diese Zeit weniger als eine Belastung als eine Bereicherung empfunden. Wo sonst, können die Kinder den Handwerkern schon so nah auf Finger gucken und Fragen stellen“, so Rita Rüter weiter.

Dass es heute in der Kita „Mittendrin§ ganz wunderbar ist, das vermittelten dann auch die Kita- und Hortkinder der Einrichtung. Sie nahmen die Geburtstagsgäste als Paten an die Hand und führten mit all ihrem Wissen einmal durch das Haus, ehe vor versammeltem Publikum ein selbstkomponiertes Lied vorgetragen und ein flotter Tanz hingelegt wurde. Auch zum Stolz von Kitaleiterin Heike Schrader, die das Zepter seit Juni 2017 in den Händen hält. „Wir können wohl sagen, wir sind die Kita mit dem meisten Charme und dem besten Team“, so Schräder mit einem Augenzwinkern.