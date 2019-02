Massive Ausfälle im öffentlichen Nahverkehr

dpa

Cottbus (dpa) Ein Warnstreik der Bus- und Bahnfahrer in Cottbus hat am Mittwoch den öffentlichen Nahverkehr in der Stadt nahezu lahmgelegt.

„99 Prozent der Kollegen haben sich an dem Ausstand beteiligt“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jens Göger. Nur zwei Busse seien zu Betriebsbeginn um 3.30 Uhr aus dem Depot gefahren. Der Streik dauerte bis 9 Uhr. Cottbusverkehr hat nach eigenen Angaben rund 250 Beschäftigte.

Der Hintergrund für die Aktionen sind Tarifverhandlungen zwischen Verdi und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg (KAV). Darin fordert die Gewerkschaft einheitlich eine Anhebung aller Entgeltgruppen und -Stufen um 1,80 Euro je Arbeitsstunde für die Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs. Das Einstiegsgehalt eines Busfahrers liegt laut Verdi beispielsweise bei knapp 2000 Euro brutto. Bei einer Anhebung um 1,80 Euro würde der Stundenlohn bei 13,50 Euro liegen.

Am Dienstag hatte ein Warnstreik bereits den Nahverkehr in Frankfurt (Oder) stillgelegt. An diesem Donnerstagmorgen sollen die Warnstreiks in Brandenburg/Havel fortgesetzt werden. Nach den Worten von Göger sollten die Warnstreiks in drei Brandenburger Stadtverkehrsbetrieben „Nadelstiche“ sein und nicht der „ganz große Paukenschlag.“ Deshalb seien auch die Schulferien als Zeitpunkt gewählt worden. „Wir wollen zeigen, dass wir es können“, sagte Göger.

„In Baden Württemberg verdient ein Busfahrer 800 Euro brutto mehr im Monat, in Thüringen sind es 200 Euro“, rechnete der Verdi-Streikleiter vor. Verdi liege in Brandenburg mit seiner Forderung nach insgesamt etwa 300 Euro brutto mehr im Monat noch ziemlich weit unten, sagte er.

Die Arbeitgeber halten die Forderungen für überzogen. Es sei unüblich, dass Verdi plötzlich über Stundenlöhne statt über Monatsgehälter verhandeln wolle, hatte der Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Brandenburg (KAV), Klaus-Dieter Klapproth, dem RBB gesagt.