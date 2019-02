Neuer Wirbel um Baupläne

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Wenn am 14. Februar die Schöneicher Gemeindevertreter beraten, steht eine neue Entscheidung zum Bebauungssplan Berliner Straße-Nord auf der Tagesordnung. Es geht um Hausbau, Sportstätten – und um Lärmschutz.

17 Stellungnahmen von Schöneichern sind zum Vorentwurf des Bebauungplans eingegangen. Sie betreffen vor allem fehlenden Schallschutz, aber auch zu helles Flutlicht und Parkplatzmangel bei Fußballspielen. Eingang gefunden haben diese Bedenken in die sogenannte Abwägung zum Vorentwurf des Bebauungsplans. Am 14. Februar entscheiden die Gemeindevertreter über die Abwägung.

Eckart Neumann und Siegfried Schrape gehören zu den Schöneichern, die auf das Abstimmungsergebnis besonders gespannt sind: Beide sind im benachbarten Wohngebiet zu Hause und haben vor allem aus Sorge um die Ruhe dort schon vor 18 Jahren Unterschriften gegen eine Erweiterung der hinter dem geplanten Neubaugebiet liegenden Sportstätten gesammelt.

Ihre größten Bedenken: Oft steht der Wind auf Südwest und trägt ihnen viele Geräusche vom Fan-Jubel bis zum häufig laufenden Rasenmäher ins Haus oder wenigstens in den Garten. Nun soll zwar nicht mehr, wie lange geplant, ein großer neuer Fußballplatz entstehen. Vorgesehen ist stattdessen die Erweiterung der Anlagen um zwei kleine Sportflächen und ein Haus des Sports mit zusätzlichen Sanitäranlagen. Dass es trotz abgespeckter Pläne lauter wird als bisher, fürchten die Anwohner dennoch, und fordern deshalb eine längere und höhere Lärmschutzwand als vorgesehen. Dass dieser Forderung in der Gemeindevertretung entsprochen wird, ist nicht unwahrscheinlich, in den Ausschüssen gab es schon grünes Licht. Es gehe um den Schutz der bestehenden Wohnbebauung, hatte Anwohner Eckart Neumann zuletzt im Hauptausschuss hervorgehoben. Die Anwohner fordern „im Sinne einer friedlichen Koexistenz“, dass die neuen Sportflächen nur montags bis freitags genutzt werden dürfen.

Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) sieht die Chance auf Kompromisse, hat aber Bedenken mit Blick auf eine neue Entwicklung in der Schöneicher Kommunalpolitik. Im Umweltausschuss haben Grüne, Linke und Naturschutzaktiv jetzt verlangt, dass die Hälfte der Wohnungen an der Berliner Straße zur Straße hin in Geschossbauten entstehen sollen. „Das führt den Bebauungsplan ad absurdum“, lautet Steinbrücks Kommentar. Der aktuelle städtebauliche Entwurf sehe 24 Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser und fünf Mietshäuser mit insgesamt 40 Wohnungen vor. Es gehe um die Schaffung von mehr sozialem Wohnraum in Schöneiche, sagt die Gemeindevertreterin Beate Simmerl (Linke). „Wir wollen doch keinen Marzahner Plattenbau“, betont sie. Auf der Fläche lasse sich sicher auch etwas im Gartenstadt-Charakter anlegen. Dahinter, so die Idee, können Einfamilienhäuser entstehen.Zweite große Forderung in dem Änderungsantrag, über den ebenfalls in der Gemeindevertretersitzung abgestimmt werden soll: Das Neubaugebiet soll mit einer parkähnlichen Grünfläche ergänzt werden, nicht zuletzt als Ausgleich für die im Falle der Bauarbeiten wegfallenden bewachsenen Brache entlang der Berliner Straße.

Stefan Brandes (Grüne) sagt, letztlich müssten die Interessen der Menschen mit denen der Natur in Einklang gebracht werden, und in Schöneiche verschwinde immer mehr Freifläche. Deshalb der Vorschlag von etwas kompakterem Wohnungsbau zugunsten einer Grünanlage.