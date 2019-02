Heißer als der letzte Sommer

MOZ

Linow „Der Sommer war heiß – wir treiben’s noch viel heißer“, verspricht das neue Programm des Linower Faschingsclubs (LFC). Wer überprüfen möchte, ob die Jecken nicht ein wenig zu viel versprechen, hat in den kommenden Wochen mehrfach Gelegenheit dazu. Die ersten Aufführungen finden an diesem Sonnabend um 19 und um 20 Uhr im Saal der ehemaligen LPG Braunsberg statt. Am Sonnabend, 16. Februar, ist der LFC im Wirtshaus Steffen in Kagar zu sehen. Um 14 Uhr wird dort Rentnerfasching gefeiert. Die Abendveranstaltung beginnt um 20 Uhr. Am 2. März treten die Narren erneut in Braunsberg auf. Karten gibt es für Braunsberg unter 033929 70236 und für Kagar unter 033923 71497.