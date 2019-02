So viel Beteiligung wie noch nie

Aileen Hohnstein

Kremmen Mit den eigenen Ideen die Ortsteile gestalten. Das ist mit dem Bürgerhaushalt möglich, der in Kremmen zum dritten Mal aufgestellt wird. In diesem Jahr fällt die Beteiligung deutlich höher aus als bislang. Das liegt unter anderem wohl auch an der Werbung, die dieses Mal gefahren wurde.

„Alle guten Dinge sind drei“, meint Eckhard Koop, parteiloser Ortsvorsteher von Kremmen, vergnügt. Denn im dritten Jahr mit Bürgerhaushalt gibt es in der Ackerbürgerstadt deutlich mehr Resonanz dafür. „Es sind bei Weitem mehr als doppelt so viel Vorschläge eingegangen als in den Vorjahren.“

27 sind es aktuell, die direkt aus Kremmen gesammelt wurden. Aus allen Ortsteilen sind es zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt 63 Anregungen, die Kremmener eingeschickt haben. Unter anderem wird angeregt, ganz nach Schwantener Vorbild, das Storchennest in Kremmen mit einer Videokamera auszustatten, damit Grundschulkinder miterleben können, wie die Vögel heranwachsen. In Groß-Ziethen hat den Bewohnern die Weihnachtsbeleuchtung am Kremmener Weg – ein bewilligter Vorschlag aus dem vergangenen Jahr – so gut gefallen, dass das in der nächsten Weihnachtszeit gern auch in den Nebenstraßen eingeführt werden soll. Und in Beetz haben Jugendliche vorgeschlagen, eine BMX-Strecke zu bauen. Dem dortigen Ortsvorsteher Peter Winkler (SPD) fällt besonders positiv auf, dass viele junge Menschen eigene Vorschläge einbringen. Sein Urteil zum diesjährigen Bürgerhaushalt: „Es ist alles super. Wir freuen uns, dass es immer weiter geht.“

Dass es im Jahr drei so gut mit der Bürgerbeteiligung läuft, dafür hat Eckhard Koop mehrere Antworten. Die eine lautet: „Alles was neu ist, muss erst einmal kennengelernt werden. Es dauert etwas, damit die Leute erkennen, dass mit dem Bürgerhaushalt etwas für sie getan wird.“

Die andere Antwort betrachtet die Organisation des Bürgerhaushalts, beziehungsweise das, was in den vergangenen Jahren dafür gefehlt hatte. „Ohne Werbung geht einfach nichts. Das war in den ersten Jahres etwas dürftig“, betont Koop. In der Vergangenheit kritisierten die Ortsvorsteher vielfach, dass die Stadt den Bürgerhaushalt zu wenig publik gemacht hatte. Dieses Mal wurde Ende vergangenen Jahres dem Kremmen-Magazin ein Flyer beigelegt, der ausführlich über das Thema informierte. Zudem enthielt er eine Vorlage, in die der eigene Vorschlag geschrieben werden kann und der an die Stadtverwaltung geschickt werden soll. „Der Flyer war entscheidend“, ist sich Koop sicher.

Das sieht auch Susanne Tamms, Bauamtsleiterin und unter anderem auch zuständig für den Bürgerhaushalt, so. „In diesem Jahr ist die Beteiligung der Bürger höher. Das liegt auch daran, dass mit dem Kremmen-Magazin jeder Haushalt darüber informiert wurde.“ Bis jetzt wurden fast alle Ideen für die Verschönerung Kremmens auf den Flyerkarten verschickt.