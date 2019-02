Lauter Knall am Kanalufer: Bungalow geht in Flammen auf

Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Erst gab es einen lauten Knall, dann stieg über Oranienburg eine schwarze Rauchwolke auf.

Gegen 11.18 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Laut Zeugen gab es kurz zuvor im Süden der Kreisstadt einen ohrenbetäubenden Knall, anschließend stieg von einem Wochenendgrundstück in der Kanalstraße schwarzer Rauch auf. Feuerwehr und Rettungswagen waren kurz danach an dem besagten Wochenendgrundstück, dort stand zunächst ein Nebengelass in Flammen. Das Feuer sprang jedoch von dort auf einen angrenzenden Bungalow über. Verletzt wurde zum Glück niemand, ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnten die Kameraden der Feuerwehr verhindern.

„Kriminaltechniker sind noch vor Ort, ermittelt wird nun zur genauen Brandursache“, bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf Nachfrage. Was den Knall, von dem die Zeugen berichtet hatten, ausgelöst oder verursacht hat und ob dieser in direktem Zusammenhang mit dem Feuer steht, ist noch unklar.