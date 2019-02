Mozart, Bach und Chopin auf dem Schloss

Sandra Euent

Kleßen (MOZ) Die Havelländischen Musikfestspiele eröffnen ihre diesjährige Saison am 16. Februar auf Schloss Kleßen. In der „Kunst des Klavierspielens“ bringt Andrea Turini unter anderem Werke von Mozart, Bach und Chopin zu Gehör. Es ist bereits die 19. Saison der Musikfestspiele, die mit ihrem Programm klassische Musik in die Schlössen, Kirchen und Herrenhäuser des Havellandes bringen.

Der italienische Pianist Andrea Turini war bereits Gast der Musikfestspiele. Aufgrund großer Nachfrage wurde er erneut eingeladen. Turini studierte Musik und im Anschluss noch Kammermusik, er wurde bei nationalen und internationalen Klavier-Wettbewerben ausgezeichnet.

Sein Konzert in Kleßen beginnt um 16 Uhr. Das Schloss wurde 1352 erstmals erwähnt und bis ins 18. Jahrhundert als Rittergut genutzt. 1723 wird es als Dreiflügelanlage renoviert, 1858 klassizistisch gestaltet. Die Adelsfamilie von Bredow besitzt es über viele Jahrhunderte. Nach der Wende kauft es die Familie Thiedig und renoviert aufwendig.

Karten unter 033237/8596-3 oder auf www.havellaendische-musikfestspiele.de.