Nach Raubüberfall auf McDonalds: Polizei nimmt zwei Täter fest

Odin Tietsche

Neuruppin (MOZ) Erfolg für die Polizei: Zwei der drei Tatverdächtigen, die im Januar einen Raubüberfall auf die McDonalds-Filiale in der Bechliner Chaussee verübt haben sollen, sind festgenommen worden. Dabei soll es sich um einen 19-Jährigen und einen 29-Jährigen handeln.

Der 19-Jährige wurde laut Polizei am Mittwoch in Bernau festgenommen, bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte ein Teil der im Januar im Imbiss geraubten Beute gefunden und sichergestellt werden.

Der zweite Tatverdächtige wurde im Rahmen der länderübergreifenden Fahndung in Bayern ermittelt und durch Spezialkräfte der Polizei in München in seinem Versteck aufgegriffen. Auch bei ihm wurde eine größere Geldsumme fest- und sichergestellt, bei der es sich vermutlich um einen Teil der Tatbeute handelt.

Nach einem 30-Jährigen ebenfalls dringend Tatverdächtigen wird weiter intensiv gefahndet. Alle drei Täter hatten sich seit dem Überfall unter anderem ins Ausland abgesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.