Senatorin sichert Schule Unterstützung zu

dpa

Berlin (dpa) Nach dem bisher ungeklärten Tod eines elfjährigen Mädchens hat Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) der betroffenen Schule konkrete Hilfen in Aussicht gestellt.

„Für die nahe Zukunft kommt es uns darauf an, die Schulgemeinschaft gemeinsam so gut wie möglich zu unterstützen“, erklärte Scheeres am Mittwoch nach einem Besuch der Hausotter-Grundschule im Bezirk Reinickendorf.

Ab Schulbeginn nach den Winterferien am kommenden Montag seien Schulpsychologen und Sozialarbeiter vor Ort, um Schülern und Kollegium Hilfe und Unterstützung zu geben. Geplant seien zudem Angebote, „die ein offenes, respektvolles Schulklima fördern und sich mit Themen wie Mobbing und Gewalt auseinandersetzen“.

Laut „Tagesspiegel“ soll die Grundschülerin einen Suizidversuch unternommen haben und später im Krankenhaus an den Folgen gestorben sein. Als möglicher Hintergrund steht der Verdacht von Mobbing im Raum. Bislang ist allerdings weder die Todesursache geklärt, noch ist sicher, ob Mobbing zu dem mutmaßlichen Suizid führte.