Neues Zuhause für 4.500 Bücher

Silvia Passow

Wustermark Die Bibliothek in den neuen Räumen im Wustermarker Rathaus, mit Blick über die Dächer der Gemeinde, hatte noch gar nicht offiziell eröffnet, da wurden schon die ersten Bücher ausgeliehen. Beinahe hätte die ehrenamtliche Leiterin, Brigitte Rettke, das feierliche Heben der Sektgläser verpasst, so sehr war sie bereits mit den Büchern und Karteikarten beschäftigt. Für ein „zum Wohl“ und die Rede des Bürgermeisters fand sie dann doch noch Zeit.

Während der Bauarbeiten für die neuen Räume war die Bibliothek in die Sielmann-Grundschule umgezogen. Nun feierte man die Rückkehr und das Warten auf den neuen Standort hat sich gelohnt. Helles Licht fällt durch die Dachfenster, die Lampen an der Decke leuchten den Raum warm aus, Helligkeit, die nicht in den Augen brennt, beste Lesebedingungen also. Grünpflanzen sorgen für heimelige Atmosphäre, eine Sitzecke lädt zum Verweilen ein. So soll es auch sein, denn die Bibliothek ist auch Treffpunkt. Im Gespräch erfährt man so manches, was in keinem Buch geschrieben steht.

Die etwa 160 Quadratmeter bieten ausreichend Platz für ältere Mitbürger, die Gehhilfe kann gut durch die Regalreihen geschoben werden, ebenso wie ein Kinderwagen. Was auch immer für die Bewegung nötig ist, der Fahrstuhl bringt es hinauf. Die Kleinsten erwartet eine liebevoll gestaltete Spielecke und klar, viele Bücher, für alle Altersstufen.

Die Liebe zum Buch veranlasst Brigitte Rettke die kleine, feine Bibliothek zu leiten und in Schuss zu halten. Etwa 4.500 Bücher verwaltet sie, ältere, manchmal gar vergriffene Werke, über deren tadellosen Zustand sie wacht und brandneue, aktuelle Lektüre. Neben den Kinderbüchern auch Sachbücher, Romane und auch Krimis. Dazu eine Auswahl an Hörbüchern. Ihre Lesegemeinde ist klein und treu. Fragt man am Eröffnungstag die Besucher, wie lange sie schon in der Bibliothek ein und aus gehen, hört man 15, 20, gar 25 Jahre. Wenn es nach Rettke geht, dürfen es gern mehr Besucher werden.

Die Gemeinde hat 100.000 Euro investiert. Zumindest ist das die erste Schätzung des parteilosen Bürgermeisters Holger Schreiber. „Gut investiertes Geld“, sagt er. Genaueres sagen kann er erst, wenn auch die letzte Rechnung eingetroffen ist. Die Umbauarbeiten unter dem Dach des Rathauses waren von Herausforderungen geprägt. So mussten zunächst rund 16.000 Aktenordner weichen und einen neuen Platz finden. „Gefühlt lag hier die Geschichte Wustermarks eingelagert“, sagt er.

Vorschriftsmäßig wurde an der Außenwand eine Brandschutztreppe angebracht, mit den Brandschutzanlagen im Inneren wurde auch gleich die Meldetechnik im Rathaus überarbeitet. Das Ziel, die Aufenthaltsqualität zu steigern wurde sicherlich erfüllt. „Nun müssen wir die Räume noch mit Leben füllen“, sagt Schreiber. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten stellt er sich hierfür vor.

Den ersten Besuchern gefällt die neue Bibliothek jedenfalls. „Sehr schön“, sagt eine ältere Dame, die ihren Namen nicht nennen möchte, aber verrät, dass ihr erster Weg, als sie vor 15 Jahren nach Wustermark zog, in die Bibliothek führte. „Mehr Kinder sollten wieder in die Bibliothek kommen“, wünscht sie sich.

Analog trifft digital. Brigitte Rettke arbeitet noch mit Karteikarten. Doch der Eindruck sollte nicht täuschen, die Bücher können auch online bestellt werden. Die Bibliothek hat nur einmal wöchentlich auf, nicht jeder kann das in den Terminplan einbauen. Apropos Termine. Was liest eigentlich der Bürgermeister zur Entspannung? „Sachbücher“, sagt er. Und dann am besten etwas Naturwissenschaftliches oder historische Sachbücher, Gesellschaftsgeschichte. Ein Thema führt zum Nächsten, Lesen schafft Wissen und weckt gleichermaßen die Neugier. Lieblingslektüre des Bürgermeisters bleiben aber Zeitschriften, was der Aktualität geschuldet ist. Die gibt es in der Bibliothek noch nicht, aber was nicht ist, kann noch werden.

Die neuen Räume der Bibliothek Wustermark befinden sich in der dritten Etage im Rathaus Wustermark in der Hoppenrader Allee 1. Geöffnet ist jeden Dienstag von 14 bis 18 Uhr.