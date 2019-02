Mädchen beißt Polizisten in den Arm

Odin Tietsche

Neuruppin (MOZ) Ein Mädchen, dass zuvor mit zwei weiteren Mädchen aus einer Neuruppiner Einrichtung ausgerissen war, hat einem Polizisten, der sie zurückbringen wollte, in den Arm gebissen und ihn verletzt.

Zuvor war die 16-Jährige gemeinsam mit einer Siebenjährigen und einer Zehnjährigen aus der Einrichtung verschwunden. Beamte der Autobahnpolizei Walsleben trafen die Mädchen schließlich auf einem Spielplatz an. Beim Transport der Mädchen wehrte sich die 16-Jährige derart, dass sie gefesselt werden musste. Weiterhin biss sie einen 32-jährigen Polizeibeamten in den Oberarm, sodass dieser sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Er blieb weiterhin dienstfähig. Die Kinder wurden anschließend wieder an die Einrichtung übergeben.