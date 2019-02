Strodehner Verein zeigt die neue Doku

René Wernitz

Strodehne S Zum Start der Ökofilmtour 2019 durch Brandenburg kam es im Potsdamer Filmmuseum im Januar zu einer Uraufführung. Zu sehen war Betram Verhaags knapp 90-minütige Dokumentation „Aus Liebe zum Überleben“. Diese wird am 21. Februar abermals zu sehen sein. Dann zeigt sie der Lebendige Zukunft Strodehne e.V. Er macht das Haveldorf im Amt Rhinow wieder zur Station der Filmtour. Rund 70 Orte machen mit, wo etwa 60 Filme gezeigt werden.

Über die uraufgeführte Doku heißt es in einem Bericht auf www.pnn.de: „Verhaags Film zeigt sehr sinnlich und ungmein berührend, was nachhaltige bäuerliche Landwirtschaft mit den Menschen, den Tieren, dem Boden und auch der Gemeinschaft macht. Sie bringt sie gemeinsam wieder in einen lebenswerten und gerechten Rhythmus (...)“.

Gerade im Naturpark Westhavelland dürfte das Thema zahlreiche Bewohner ansprechen. Über den Film hinaus gibt es sicher viel zu diskutieren im Saal des Gasthofs „Stadt Berlin“. Denn der dort gastgebende Verein hat Frank Wesemann vom Ökohof Waldgarten für sich als Fachreferenten gewinnen können. Er gilt als Prignitzer Pionier für Demeter-Gemüsebau. Doch auch der Vorfilm dürfte den Gästen reichlich Gesprächsstoff liefern. Zu sehen ist eine 2018 gedrehte WDR-Produktion im Rahmen des Magazins „Monitor“. Der Titel lautet „Klimawandel und Sommerhitze: Die Gegner machen Mobil“.

In der ARD-Mediathek steht dazu: „Deutschland stöhnt unter dem Jahrhundertsommer: `Heißzeit´ - ein Wort vom Klimaforscher Prof. Hans-Joachim Schellnhuber, PIK Potsdam. Seine Botschaft: Politische Maßnahmen gegen die von Menschen verursachte Erderwärmung sind dringend nötig, sonst ist es zu spät. Doch die Gegner machen mobil Befürworter fossiler Energien und das Geld multinationaler Großkonzerne, die nur ein Ziel haben, Zweifel zu säen - und den Kampf gegen den Klimawandel auszubremsen.“

Der Ökofilmtour-Abend im Gasthof beginnt um 19.00 Uhr. Um die kulinarische Versorgung der Gäste kümmern sich die Mitglieder des Lebendige Zukunft Strodehne e.V. „Gerade hier war es noch nie einfach, all unseren Ansprüchen an regionalen, gesunden, zusatzfreien oder gar ökologischen Zutaten gerecht zu werden. Da wir regionale Ökobauern und Erzeuger unseres Vertrauens einbeziehen, haben wir diesmal die Produzenten einer neuen Form von Landwirtschaft eingeladen, die zur Zeit im Mittelpunkt des Interesses für faires nachhaltiges Wirtschaften steht“, so Vereinsmitglied Michael Ilg. Gemeint sind die Leute vom Bio- und Landschaftspflegehof „Havelarche“ im benachbarten Parey. „Wintergemüse aus deren Ernte wollen wir zu einem leckeren Süppchen zubereiten und gemeinsam mit allen Gästen verspeisen“, so Ilg weiter.