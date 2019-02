Polizei warnt ältere Menschen vor Trickbetrug

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Polizei warnt vor Trickbetrügern, die es auf ältere Menschen abgesehen haben. Hintergrund ist die Festnahme einer jungen Frau in Berlin-Wilmersdorf, die ein Ehepaar betrogen haben soll.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, erhielt ein 74-Jähriger am Dienstag einen Anruf von einem Unbekannten, der sich als Neffe ausgab und um Geld bat. Der Mann erkannte die Betrugsabsicht und vereinbarte mit dem Unbekannten einen Treffpunkt für eine Geldübergabe. Parallel dazu alarmierte die Ehefrau des Seniors die Polizei, die bei der Übergabe in Berlin-Wilmersdorf eine 23-Jährige festnehmen konnte.

Wenn sich Verwandte in finanzieller Notlage meldeten, sollten Betroffene nur unter deren üblicher Telefonnummer zurückrufen, warnte die Polizei. Außerdem sollte fremden Menschen niemals Geld oder Wertgegenstände gegeben werden, auch dann nicht, wenn diese sich als Vertrauensperson von Verwandten ausgeben. Die Polizei sollte unbedingt eingeschaltet werden.