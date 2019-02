Abschied vom Grünen Pfeil

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Der grüne Pfeil an der Jahn-/Ecke Mühlenstraße wird entfernt. Das teilte Marcel Kerlikofsky, Leiter der Verkehrsunfallkommission (VUK) Barnim und der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises, am Mittwoch mit. Die Kreuzung Mühlenstraße/Jahnstraße/Lohmühlenstraße in Bernau sei ein absoluter Unfallschwerpunkt im Barnim. An die 15 Unfälle gibt es dort pro Jahr. „Nach mehreren Ortsterminen haben wir uns dazu entschieden, den Grünpfeil, der bislang das zügige Abbiegen von der Jahnstraße in die Mühlenstraße ermöglichte, zu entfernen“, erklärt Kommissionsleiter Kerlikofsky.

Die Experten der VKU hätten sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. „Zu bestimmten Tageszeiten stockt der Verkehr bereits und mit der Entfernung des Grünpfeils wird die Situation nicht besser. Allerdings gehe es an diesem Standort auch um die Sicherung des Schulweges“, wirbt Kerlikofsky um Verständnis. „Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um die Unfallsituationen zu entschärfen.“

Bislang sind besonders häufig Auffahrunfälle beim Einfahren in den Kreuzungsbereich und beim Abbiegen in der Jahnstraße registriert worden. Deutlich schwerer wiegen allerdings die Unfälle mit Fußgängern und Radfahrern. Rechtsabbieger, die von der Jahnstraße in die Mühlenstraße abbiegen wollen, halten bei Rot an der Ampel und fahren kurz danach an. In diesem Moment wird das umschaltende Grün der Ampel für die Fußgänger und Radfahrer nicht beachtet, und es kommt zum Zusammenstoß.

Von der Straßenverkehrsbehörde beauftragt, wird die Straßenmeisterei nun den Grünen Pfeil abbauen. Dann soll die Unfalllage an der so genannten Europa-Kreuzung in den darauffolgenden 14 Monaten genau analysiert werden. „Notfalls sind weitere Maßnahmen erforderlich“, kündigt Kerlikofsky an.

Als langfristige Maßnahme ist eine Neuplanung der gesamten Kreuzung beschlossen. Die sei allerdings von der grundsätzlichen Verkehrsentwicklung in der Stadt abhängig und davon, wie die Stadtverwaltung den Verkehr künftig organisieren wolle. Der Leiter der Straßenverkehrsbehörde nimmt dabei indirekt auf den Innenstadtring Bezug, der zurzeit in Bernau geplant wird.

Nach den Vorstellungen von Bürgermeister André Stahl soll der Verkehr um die Bernauer Innenstadt herum nur in eine Richtung verlaufen. Der Ring würde ab Kreuzung Jahn-/August-Bebel-Straße über Lohmühlenstraße, Weißenseer Straße, Breitscheidstraße und August-Bebel-Straße zurück auf die Jahnstraße geführt. Grundsätzlich soll es von Landes- und Kreisbehörden keine Einwände dagegen geben. Allerdings wären für die Umsetzung des Innenstadtringes einige Baumaßnahmen notwendig.