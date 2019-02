Lidl will Hennigsdorfer Filiale vergrößern

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Während in der Nachbarstadt Velten der Discounter Lidl bereits in eine Modernisierung der Filiale investiert und am 14. Februar wiedereröffnet, wird es mit dem Ausbau des Marktes am Hennigsdorfer Rosa-Luxemburg-Platz noch etwas länger dauern.

Die Pläne zum Ausbau sind bereits älteren Datums. Allerdings führte das Vorhaben erst einmal dazu, dass sich der Landkreis als Baugenehmigungsbehörde und Lidl im vorigen Sommer vor dem Verwaltungsgericht Potsdam trafen. Das Unternehmen hatte juristische Schritte eingeleitet, weil der Landkreis eine Bauvoranfrage abgelehnt hatte. „Eine Erweiterung ist möglich, aber in einem anderen Rahmen“, erläuterte Kreissprecherin Constanze Gatzke. Mittlerweile habe man sich aber einigen können. „Wir warten auf die Unterlagen, bislang wurde aber noch kein Bauantrag gestellt“, so Gatzke. Von Lidl-Seite heißt es hingegen: „Wir befinden uns bezüglich unserer Erweiterungspläne noch im Austausch mit dem Landkreis.“ Details, wie groß die Filiale wird und wann die Erweiterung beginnen soll, ließ Lidl-Sprecherin Isabel Lehmann offen.