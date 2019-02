Verwaltung stellt Weichen für Zukunft

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die Verwaltung der Gemeinde Schorfheide stellt die Weichen für die Zukunft und plant eine interne Umstrukturierung. So soll künftig das Hauptamt und die Kämmerei zu einem gemeinsamen Amt mit der Bezeichnung „Innere Verwaltung“ zusammengelegt werden. Insgesamt gäbe es dann neben dem Bauamt und dem Ordnungs-/Schul- und Sozialamt nur noch drei Ämter.

Laut Beschlussvorlage, die vom Hauptausschuss der Gemeindevertretung bereits abgesegnet wurde, soll die neue Struktur zum 1. April 2020 in Kraft treten.

Im künftigen Amt „Innere Verwaltung“ soll die Kämmerei und die Buchhaltung der Gemeinde Schorfheide mit derzeit 6,5 Planstellen mit dem größeren Bereich Hauptamt zusammengeführt werden. Zum Hauptamt gehören das Sachgebiet Personal, der Sitzungssitzung, die Öffentlichkeitsarbeit, die Registratur, die IT, die Mitarbeiter des Empfangs sowie die angestellten Reinigungskräfte der Gemeinde. Auch der Bereich Tourismus mit den einzelnen Mitarbeitern der Touristeninformationen in Eichhorst und Groß Schönebeck sind im Hauptamt angesiedelt. Auch das Jagdschloss Schorfheide ist organisatorisch dort angedockt und würde künftig ebenfalls im Amt „Innere Verwaltung“ angesiedelt sein.

Der Aufbau des Amtes „Innere Verwaltung“ soll so erfolgen, dass die fachliche Anleitung der Touristinformationen weiterhin durch die Sachbearbeiterin für Tourismus erfolgt. Gleiches soll mit dem Kassenmitarbeiter durch den Kassenverwalter und im Bereich Buchhaltung und Steuern durch die Kämmerin erfolgen. Die sonstige fachliche Führung sowie die organisatorische und disziplinarische Verantwortung für alle Mitarbeiter des Amtes „Innere Verwaltung“ übernimmt die zukünftige Amtsleitung, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Die neu geschaffene Stelle für die Amtsleitung soll nach den Plänen der Verwaltung in den kommenden Wochen zunächst intern ausgeschrieben werden.

Im kommenden Jahr gehen nach Angaben des Bürgermeisters Uwe Schoknecht insgesamt neun Mitarbeiter der Verwaltung der Gemeinde Schorfheide in den Ruhestand. Darunter er selbst als Leiter der Verwaltung, aber auch der Leiter des Bauhofes Ralf Hoffmann und die Kämmerin Waltraud Zander. Es stehen demnach zahlreiche personelle Wechsel an. Um eine Kontinuität in der Arbeit zu gewährleisten, sollen die Umstrukturierungen so früh wie möglich eingeleitet werden und auch die Besetzung der frei werdenden Stellen rechtzeitig erfolgen. So ist etwa die Leitungsstelle für den Bauhof der Gemeinde bereits ausgeschrieben worden. Gutes Personal findet man schließlich nicht an jeder Ecke.