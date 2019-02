Bis zu 80 Prozent Preissteigerung

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Preise für Bauland im berlinnahen Raum steigen weiter an. In Neuenhagen liegen sie mittlerweile zwischen 200 und 270 Euro pro Quadratmeter. Spitzenreiter ist dort der Gruscheweg mit 270 Euro. Kaum Entwicklung gibt es in Odernähe.

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat auf Grundlage der Verkäufe 2018 die Bodenrichtwerte für unbebaute Grundstücke festgelegt. Sie gelten ab sofort, wie der Leiter des Katasteramtes im Landkreis Märkisch-Oderland, Jürgen Proft, mitteilte. Er leitet den Ausschuss seit 27 Jahren.

Im vergangenen Jahr wurden Proft zufolge kreisweit mehr als 3000 Grundstückskaufverträge unterzeichnet, davon 1232 für unbebautes Land. Die Rangliste führt Neuenhagen mit 100 verkauften Baugrundstücken an, 14 weniger als im Jahr zuvor. Fredersdorf-Vogelsdorf mit 45 (-6) und Petershagen-Eggersdorf mit 44 (-6) folgen auf Platz zwei und drei. Positiv ist die Entwicklung in Klosterdorf, wo 41 Verkäufe beurkundet wurden (+11), und in Rüdersdorf (22, +2). Auch Hoppegarten (36), Rehfelde (21) und Strausberg (18) liegen unter den Top zehn.

Seit drei Jahren beobachten Proft und seine Kollegen, dass weniger unbebaute Bauplätze verkauft werden. Im Vergleich zu 2017 waren es 20 Prozent weniger. Als Ursachen nennt er neben den steigenden Bauland- auch steigende Baupreise, ausgelastete Firmen und teils unattraktive Standorte für Baugebiete. „Hat ein Baugrundstück an der Berliner Stadtgrenze mit 500 Quadratmetern vor fünf Jahren noch 50 000 Euro gekostet, sind es jetzt 200 000 Euro“, sagt er. Ein Ende des Baubooms bedeute das aber nicht, insgesamt steige die Zahl der Kaufverträge. „Es gibt einen Run auf bebaute Grundstücke, dieser Markt ist völlig überhitzt“, sagt Proft. Von den 182 000 Einwohnern im Kreis besaßen Ende 2018 etwa 108 000 ein Grundstück, ihre Zahl nimmt jährlich um gut 400 zu.

Die Bodenrichtwerte stiegen vor allem an den Nahverkehrsachsen. Im Gruscheweg in Neuenhagen von 190 auf 270 Euro pro Quadratmeter – also um 42 Prozent. In Bollensdorf gingen die Preise um 60 Prozent auf jetzt 200 Euro nach oben. Mit 80 Prozent die größte Steigerung im Kreis gibt es im Strausberger Hufenweg, wo der Quadrat-meter jetzt 180 Euro kostet. In Gladowshöhe müssen 80 Euro gezahlt werden (+60 Prozent). Ein Phänomen für Proft ist Klosterdorf, dort vor allem das Wohngebiet Kiebitzaue mit einer Steigerung von ebenfalls 60 Prozent. „Dort lebt man neben einem Acker, nur mit dörflicher Infrastruktur und am Wochenende hat man den Fluglärm vom nebenan liegenden Flugplatz Strausberg“, sagt der Sachverständige. Eine große Entwicklung gab es auch im Altlandsberger Ortsteil Bruchmühle mit 53 Prozent Steigerung, während es im Stadtbereich nur 20 waren. „Hier gibt es noch Entwicklungspotenzial für die Erschließung von Bauland durch die Kommune“, sagt Proft. In Rehfelde stiegen die Preise um 43, in Prötzel gar um 67 Prozent.

Nachdem die Werte in Bad Freienwalde und Wriezen gut zehn Jahre lang stagnierten, wurden sie jetzt um sechs bis 18 beziehungsweise 25 bis 30 Prozent angehoben. In der Seelower Region stechen Altfriedland mit 33 Prozent, Letschin mit 18 Prozent und Groß Neuendorf mit 50 Prozent Steigerung hervor. Für die odernahe Gegend gibt es eine wesentliche Veränderung. Hier gab es teilweise noch Preise von 3 bis 4 Euro pro Quadratmeter. „Jetzt haben wir die unterste Wertschwelle im gesamten Kreis auf fünf Euro gesetzt“, sagt Proft. Die Qualität der Baugrundstücke rechtfertige das.

Apropos Qualität: Eine völlig neue Entwicklung ist, dass Grundstücke an Gewässern zusammen mit diesen vermarktet werden. So wurde Ende Januar in Hennickendorf von einem Eigentümer erstmals Bauland zusammen mit einem kleinen Teil des in Privatbesitz befindlichen Stienitzsees verkauft. Der Bodenpreis liegt dort bei 600 Euro, der für das Wasser bei 50 Euro pro Quadratmeter. „Damit kostet ein unbebautes Grundstück für ein Einfamilienhaus im Kreis erstmals mehr als eine Million Euro“, sagt Proft.

Auf der Internetseite www.boris-brandenburg.de sind die Bodenrichtwerte ab 1. März zu sehen. Neu ist, dass sie ab diesem Jahr jedermann gratis dank Open Data herunterladen kann. Bisher kostete der Service über die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 15 Euro.