Rocklegende aus Detroit kommt nach Neuruppin

MOZ

Neuruppin (MOZ) Die Detroiter Rock-Legende Mitch Ryder rockt am kommenden Sonnabend um 20 Uhr im Kulturhaus Neuruppin. Das Konzert war bereits im vorigen Jahr geplant, musste aber wegen Krankheit verschoben werden. Nun meldet sich Ryder auf der „Welcome Back Tournee“ zurück und präsentiert auch Titel seiner neuen Live-CD „The Blind Sqirrel Finds A Nut“.

Erst vor wenigen Monaten wurde Mitch Ryder in den USA in die „Rhythm & Blues Hall of Fame“ aufgenommen und steht dort zwischen Musikgrößen wie James Brown und Ray Charles. Dem europäischen Publikum wurde Ryder durch seinen „Full Moon“-Auftritt im WDR-Rockpalast 1979 bekannt, als er ein Konzert mit hoher atmosphärischer Dichte absolvierte. Moderator Alan Bangs beschrieb es als „eine der besten Vorstellungen, die ich je erlebt habe“.

Das Konzert im Kulturhaus beginnt am Sonnabend um 20 Uhr. Karten gibt es in den Geschäftsstellen dieser Zeitung sowie unter 03391 3555300.