Erneut Diskussion über Ausbau der L 214

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Das Fürstenberger Stadtparlament beschäftigte sich kürzlich damit, ob die Kommune den Ausbau der Landesstraße 214 zwischen der Wasserstadt und Blumenow bevorzugen soll. Knapp lehnten die Parlamentarier dies bei der Abstimmung ab. Drei Stadtverordnete stimmten für den Antrag, drei dagegen, der Rest enthielt sich. Laut Hauptamtsleiterin Carola Hoheisel sei damit der Beschluss-antrag abgelehnt worden.

Hintergrund der Debatte waren die aktuellen Verhandlungen des Landkreises mit dem Land, die zum Ziel eine Übernahme von Landesstraßen durch den Kreis auf dem Gebiet von Oberhavel haben. Ein möglicher finanzieller Ausgleich aus der sich daraus ergebenden Straßenbau-Entlastung für das Land soll auch die Erneuerung der Huckelpiste namens L 214 ermöglichen.

Durchgesickert war bereits, dass vom Landratsamt der erste Bauabschnitt bei der Sanierung für den Bereich zwischen Tornow und Blumenow festgelegt wurde. Die Planung soll beginnen, nachdem der Landesbetrieb Straßenwesen die Ortsdurchfahrt Marienthal grundhaft instandsetzte. Wann das geschieht, steht aber in den Sternen, weil der Ausbau des Trink- und Abwassernetzes durch den Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee noch lange andauern wird.

Unklar sei überdies, ob nicht sogar die Kommunen bei dem Straßenausbau anteilig zur Kasse gebeten werden. Darauf machte unter anderem Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) während der Ratssitzung aufmerksam.

Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg) machte klar, dass aus seiner Sicht nicht geklärt sei, was die Kommune in Zusammenhang mit dem Bau bevorzugt: die Strecke Fürstenberg-Blumenow oder die Strecke zwischen Blumenow und Marienthal. Deshalb habe man diesen Antrag eingebracht.

Dirk Stolpe vom Regionalen Bürgerbündnis, zugleich Stadtbrandmeister, betonte, dass aus Sicht der Hilfskräfte und nicht zuletzt der Bürger, denen geholfen werde, der rasche Ausbau zwischen Fürstenberg und Blumenow vorteilhafter wäre.

Olaf Bechert, CDU-Stadtverordneter, betonte, es sei grundsätzlich erfreulich, dass man in dieser Sache so weit gekommen sei. Das sollte nicht zerredet werden. Andreas Intress von der Linken-Fraktion merkte an, wenn man als Stadtrat sagen wolle, in Fürstenberg sollte begonnen werden, dann sei das doch nicht negativ: „Warum nicht?“ sei seine Meinung.

Lothar Kliesch (SPD) hielt den Beschluss für entbehrlich, weil der Oberhavel-Kreistag, dem auch er angehört, sich bereits durchgerungen habe, mit dem Ausbau der L 214 zu beginnen. Darüber zu reden sei ein wahltaktisches Manöver.