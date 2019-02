In Berlin gestohlener Audi gestoppt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bundespolizisten haben am Dienstagabend einen in Berlin gestohlenen Audi in Frankfurt sichergestellt.

Gegen 19 Uhr hatte eine Streife den Audi A4 mit Berliner Kennzeichen im Stadtgebiet kontrolliert. Am Steuer saß ein 33-Jähriger. Die an dem Auto angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu diesem Fahrzeug.

Nach der Überprüfung der Fahrzeugidentifizierungsnummer fanden die Polizisten heraus, dass der Audi kurz zuvor in Berlin gestohlen worden war.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, der gestohlene Audi sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.