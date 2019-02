Potsdam (MOZ) Die brandenburgischen Liberalen haben sich Großes vorgenommen: Der Wiedereinzug in den Landtag soll gelingen. Nach der Schlappe 2014, als die FDP mit 1,5 Prozent der Stimmen hochkant aus dem Parlament flog, hatte die Bundestagswahl 2017 einen Aufschwung auch für Brandenburgs Liberale gebracht. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Mehr nicht.

Die letzten Werte schwankten wieder um die fünf Prozent. Vom Bundestrend scheint erst einmal kein neuer Rückenwind zu kommen. Die Freien Wähler könnten sich zudem als ernsthafte Konkurrenz erweisen. Die Mitgliederversammlung der AfD hat außerdem gezeigt, dass unzufriedene Handwerker und Gewerbetreibende, die Stammklientel der FDP, sich eine neue politische Heimat zu suchen scheinen.

All das zeigt, wie schwer ein Wiedereinzug wird. Aber statt sich den Herausforderungen zu stellen, rutscht die FDP in hausgemachte Personalquerelen. Was für ein Fehlstart ins Wahljahr!