Plakative Sprüche an Straßenbäumen

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Mit plakativen Sprüchen protestiert die Bürgerinitiative „Baumschutz kommunal“ gegen die geplante Fällung von mehreren alten Bäumen im Vorfeld des Ausbau der Mühlenbecker Ortsdurchfahrt.

Gleichzeitig will sie damit auf eine Informationsveranstaltung zu der Maßnahme aufmerksam machen. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung will die Initiative über Einzelheiten des Vorhabens am Mittwoch, 13. Februar, informieren. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Mühlentreff an der Hauptstraße 7.

Die Bürgerinitiative hat im Mühlenbecker Zentrum an 15 Bäumen plakatiert. In großen schwarzen Buchstaben auf weißem Papier ist an markanten Exemplaren unter anderem zu lesen: „Ich soll sterben“, „Ich will hier bleiben“ oder „Ich soll hier auch weg“.

Mit dem Ausbau der L 21 durch Mühlenbeck soll in zwei Jahren begonnen werden. Mehr als 60 teilweise sehr stattliche Bäume sollen gefällt werden. Die BI glaubt nicht, das das in dem geplanten Umfang notwendig ist, wenn sorgsamer gearbeitet und die Streckenführung geändert wird.