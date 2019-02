Eine Steuer, die mehr kostet als sie einbringt

Stefan Lötsch

Die Erhebung der Zweitwohnungssteuer ist für die Stadt Eisenhüttenstadt ein Minusgeschäft. Der Verwaltungsaufwand für die Abgabe kostet mehr, als sie einbringt. Doch die Steuer abzuschaffen, ist nicht so ohne weiteres möglich. Andere Kommunen wollen derweil auf die Einnahmen nicht verzichten.

Es war ein Geschenk, das auch einen leicht giftigen Anteil hatte: 2013 hat das Land der Stadt Eisenhüttenstadt eine finanzielle Zuweisung gewährt in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Mit dem Geld wurde unter anderem ein Teilstück der Oderlandstraße grundhaft ausgebaut und ein Teil des Rathauses saniert . Doch die Summe sollte nur fließen, so war die Auflage, wenn die Stadt ihre Einnahmemöglichkeiten besser ausschöpft.

Einfluss hat die Stadt vorwiegend nur bei den Steuern. Und so wurden die Grund- und Gewerbesteuer erhöht und – so lautete die Auflage vom Land: Es muss, wie auch schon in vielen anderen Kommune, eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden.

Doch gerade bei der Zweitwohnungssteuer sieht der Ertrag mau aus. Mit 5000 Euro Einnahmen hat die Kämmerei im vergangenen Jahr gerechnet. Unterm Strich sind sogar 8663 Euro in die Stadtkasse geflossen. Doch statt Mehreinnahmen muss die Stadt sogar noch draufzahlen, um diese Abgabe zu erheben. „Augabenseitig stehen dem im Jahr 2018 Aufwendungen in Höhe von zirka 9000 Euro gegenüber“, heißt es in einer Antwort von Anetta Bartusch, Bereichsleiterin Stadtkasse und Steuern, auf Anfragen aus dem Hauptausschuss. Sie weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Erhebung nicht im Ermessen der Stadt steht, sondern an die investiven Zuweisungen gebunden sind.

Immerhin, und da könnte sich dann doch ein positiver Effekt für Eisenhüttenstadt ergeben: Im Rahmen der Erhebung haben viele, die bisher mit Zweitwohnsitz gemeldet waren, sich mit Hauptwohnsitz in der Stahlstadt angemeldet. Und das bringt der Stadt auch Geld ein, sogar noch mehr, als es aus der Zweitwohnungssteuer wäre. Denn pro Einwohner gibt es vom Land Schlüsselzuweisungen, die derzeit bei rund 1166 Euro liegen. Würden sich acht Einwohner ummelden, würde Eisenhüttenstadt das an Schlüsselzuweisung mehr bekommen, was die Zweitwohnungssteuer insgesamt ergibt.

Auch wenn diese Steuer womöglich aus Sicht der Stadt Eisenhüttenstadt verzichtbar ist, viele andere Gemeinden wollen sich das Geld nicht entgehen lassen. Und je knapper die Haushalte gestrickt sind, desto eher wird auf diese Einnahmequelle zurückgegriffen. So hat in Fürstenwalde der Haushaltsposten im vergangenen Jahr rund 26 000 Euro in die Haushaltskasse gespült.

Im Amt Neuzelle erhebt die Gemeinde schon seit Jahren eine Zweitwohnungssteuer. 9000 Euro erbringt die im Schnitt pro Jahr, sagt Amtskämmerin Andrea Frontzeck. Welche Aufwendungen damit verbunden sind, werde nicht extra erhoben. „Das ist in den Arbeitsprozess mit integriert.“ Auf diese zusätzliche Einnahmequelle will die Gemeinde Neuzelle nicht verzichten. „Wir sind darauf angewiesen“, sagt die Kämmerin.