In großen Schritten zum Feuerwehr-Neubau

Brian Kehnscherper

Wustrau (MOZ) Der Bau der neuen Feuerwache in Wustrau liegt voll im Plan. Wie der zuständige Planer Thomas Niese am Mittwoch sagte, sind die Innenputzarbeiten bereits in den letzten Zügen. Dann können bereits die Sanitär- und Heizanlagen installiert werden, bevor auch der Estrich verlegt wird. Sobald es in den Nächten frostfrei bleibt, soll laut Niese auch der Außenputz angebracht werden. „Es ist geplant, das Gebäude im September zu übergeben. Das können wir schaffen“, so der Planer.

Ohnehin stehen die Arbeiten bisher unter einem guten Stern. Der Bau begann Mitte September vergangenen Jahres. Keine zwei Monate später konnte bereits Richtfest gefeiert werden. In dem Gebäude soll die zusammengelegte Feuerwehreinheit Wustrau-Altfriesack-Langen untergebracht werden. Neben einer Halle, die Platz für drei Fahrzeuge bietet, bekommt das Gebäude einen Sozialtrakt.

Brandenburg fördert den Neubau zu 55 Prozent mit Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes. Fast 600 000 Euro kommen aus dem Fördertopf. Die Stadt Fehrbellin hatte mit den Arbeiten begonnen, bevor die Fördermittel bewilligt waren und hatte für den Zweifelsfall die volle Summe im Haushalt bereitgestellt.