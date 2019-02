Oder-Spree unterstützt Frankfurter Führerscheinstelle

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Personalsituation bei der Frankfurter Fahrerlaubnisbehörde (Stadthaus 1, Goepelstraße 38) bleibt angespannt. Von vier Stellen seien gegenwärtig nur zwei besetzt; ein Mitarbeiter davon wird zudem noch eingearbeitet. „Die Bürger müssen sich daher auf Einschränkungen einstellen“, teilt Kora Kutschbach, Pressereferentin im Rathaus mit. An Dienstagen gelte daher weiter – wie seit mehreren Wochen – die verkürzte Öffnungszeit von 13 bis 18 Uhr. Außerdem ist die Führerscheinstelle auch donnerstags von 9–12 Uhr sowie 13–16 Uhr erreichbar. Mit längeren Wartezeiten müsse gerechnet werden. „Die verkürzten Öffnungszeiten werden voraussichtlich noch mindestens bis zum Ende des ersten Quartals 2019 gelten. Derzeit befinden sich die zwei unbesetzten Stellen der Fahrerlaubnisbehörde in der Ausschreibung“, so Kora Kutschbach. Die Stadt gehe davon aus, dass sich die personelle Situation bis Ende März entspannt.

Bereits seit Juli 2018 hat die kleine, aber für viele Frankfurter wichtige Abteilung der Stadtverwaltung mit personellen Engpässen zu kämpfen. Im September, Oktober und Dezember blieb die Behörde – auf deren Arbeit unter anderem Berufskraftfahrer angewiesen sind – aus Krankheitsgründen mehrere Tage lang geschlossen. Das Positive: die prekäre Situation in Frankfurt hat zu einer engeren Kooperation mit dem Landkreis Oder-Spree beigetragen. So werde der neue Frankfurter Mitarbeiter für vier Wochen in der Führerscheinstelle in Fürstenwalde eingearbeitet und anschließend noch für eine Woche in Frankfurt von einem Mitarbeiter aus LOS begleitet. „Auch in fachlicher Hinsicht erfährt die Fahrerlaubnisbehörde der Stadt vom Landkreis große Unterstützung“, berichtet die Pressereferentin. Der Kreisverwaltung und den Fürstenwalder Kollegen „gebührt großer Dank für die unkomplizierte Unterstützung in der gegenwärtigen schwierigen Situation. Diese Unterstützung soll auch nach Besetzung der aktuell noch unbesetzten Stellen Bestand haben.“

Die Behörde gibt nicht nur die Fahrerlaubnis nach bestandener Führerscheinprüfung aus, sondern ist unter anderem auch für die Umschreibung ausländischer Führerscheine, die Ausstellung von Fahrer-, Unternehmer- und Werkstattkarten sowie Genehmigungen zur Personenbeförderungen zuständig.